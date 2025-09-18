Muş Korkut'ta Kadınların Merada Süt Sağım Mesaisi Sürüyor

Muş Korkut'ta kadınların meradaki süt sağım mesaisi sürüyor

Yolgözler köyünde kadınlar hem kışlık hem de satışlık ürün üretiyor

Yolgözler köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan kadınlar, her gün traktörle küçükbaş hayvanlarını otlatılan meraya götürüyor ve burada keçi ve koyunların sağımını gerçekleştiriyor.

Elde edilen sütten yapılan peynir ve tereyağı gibi ürünlerin bir kısmı kışlık ihtiyaçlar için ayrılırken, kalan kısmı satışa sunuluyor.

Kadınlardan Makbule Süzen, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "İşimiz besicilik. Artık hava soğudu, merada koyun sağmanın son zamanları. Kışlık ihtiyacımız olan peynir, yoğurt ve tereyağı yapıyoruz. Burada 10 kadın her gün süt sağıyoruz." dedi.

Meryem Dönmez ise sezonun sonuna yaklaşıldığını belirterek: "Birkaç gün sonra keçiler artık sağılmayacak. Süt sağma sezonunun sonuna yaklaşıyoruz. Yazın iki kez sağım yapıyorduk, şimdi ise bir kez sağıyoruz. Süt verimi iyice düştü." ifadelerini kullandı.

Köyde 7 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu kaydeden çiftçi Selahattin Kalındudak, "200 haneli köyde herkes hayvancılık yapıyor. Hayvancılıkla ekonomiye katkı sağlıyoruz. Hava soğudu, kışın hayvanlara 5 ay içeride bakacağız. Zor koşullarda hayvancılık yapıyoruz." diye konuştu.

