Muş Ovası'nda Gönüllü Gençlerden Lahana Hasadına Destek

Muş Gençlik Merkezi gönüllüleri, Muş Ovası'nda lahana hasadına katılarak üreticilere destek verip kırsal-dayanışmayı güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:26
Muş Ovası'nda lahana hasadı sürerken, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren gençlik merkezi gönüllüleri kırsaldaki çiftçilere destek olmak amacıyla tarlalara indi.

Türkiye’nin üçüncü en büyük ekilebilir tarım alanına sahip Muş Ovası'nda gençlik liderleri ve gönüllü gençler, üreticilerle birlikte sabahın erken saatlerinde hasada katıldı ve üretim sürecine doğrudan katkı sağladı.

Gençlik liderinin açıklaması

Feridun Çakı, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilerimize bir konuda yardımcı olmak, onların yükünü paylaşmak ve hafifletmek için gönüllülerimizle birlikte lahana hasadına geldik. Toplum ile gençler arasındaki diyalogun kopmaması açısından bunun güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Her yıl olduğu gibi, sezonun ilk hasadından son hasadına kadar çiftçilerimize destek olabilmek, bir nebze olsun yüklerini hafifletmek için gençlik merkezi gönüllüleri ve liderleri olarak çeşitli hasat çalışmalarında bir araya geliyoruz. Artık her şeyin dijitalleştiği, globalleşen bir dünyada topraktan kopmamak büyük bir nimet olarak değerlendirilmeli. Gençlerimizin bu nimetten kopmaması, bu bilinçle hareket etmesi ve üretimin değerini kavraması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Çiftçinin görüşü

Adnan Sönmez ise, "Bugün öğrenciler geldi, bize yardımcı oldular, birlikte çalıştık, çok memnun olduk. Böyle öğrenciler tarlaya gelip çalışsa daha iyi olur, insan alışıyor. Çalışmayınca her şeyi unutuyorlar, bu iş öyle kolay olmuyor. Bir grup öğrenci tarlaya geldi, biz de çalışıyorduk, bize yardım ettiler, çok sevindik. Gençleri aramızda gördükçe mutlu oluyoruz. Gelsinler, her zaman bekleriz, birlikte çalışsınlar. Çalışmak iyidir, tarımla uğraşmaları gerçekten güzel olur" ifadelerini kullandı.

Gönüllü gençlerin tarlaya inmesi, hem üretime doğrudan katkı sağladı hem de kırsal ile gençler arasındaki dayanışmayı güçlendirdi.

