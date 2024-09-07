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Muş'ta 11. Uluslararası Onkoloji Günleri Devam Ediyor

Muş'ta 11. Uluslararası Onkoloji Günleri etkinliği, kanserle mücadelede bilgi paylaşımını artırmak için gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 15:30
Muş'ta 11. Uluslararası Onkoloji Günleri Devam Ediyor

Muş'ta Onkoloji Gündemi

Muş'ta gerçekleştirilen 11. Uluslararası Onkoloji Günleri, Genç Birikim Derneği tarafından düzenleniyor. Etkinlik, Muş Ticaret ve Sanayi Odası'nın konferans salonunda "Kanserden Daha Güçlüyüz" temasıyla devam ediyor.

Panele Katılım Yoğun

Etkinliğin ikinci gününde, "meme kanseri", "kanser sonrası yaşam" ve "jinekolojik kanserler" üzerine paneller düzenlendi. Uzmanlar, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak bilgi akışını sağladı.

Katılımlar Beklentinin Üzerinde

Genç Birikim Derneği İstanbul Temsilcisi Dr. Nevin Çolak, organizasyona katılımın beklenenden fazla olduğunu belirtti. Çolak, "10 farklı ülkeden 350 katılımcımız var. Bu da bizi oldukça sevindiriyor. Kanser, her kesimi etkileyen bir tema. Kanser korkusu yerine, onunla etkili bir şekilde mücadele etmeyi öğretiyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinliğe Destek

Programa Muş vali yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa, Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç gibi isimler katıldı. Ayrıca, etkinlikte 10 ülkeden akademisyenler, doktorlar ve hastalığı atlatmış bireyler yer aldı.

Dr. Nevin Çolak, Türkiye'deki sağlık teknolojilerinin ilerlediğini vurgulayarak, "Bu toplantılar bize kanserden korunma yollarını ve sağlıklı yaşam stratejilerini paylaşma imkanı sunuyor" dedi.

Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" devam...

Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" devam ediyor. Muş Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda "Kanserden Daha Güçlüyüz" mottosuyla organize edilen etkinliğin ikinci gününde "meme kanseri", “kanser sonrası yaşam" ve “jinekolojik kanserler" konulu paneller yapıldı. Panellerde sunum yapan uzmanlar, katılan moderatörlerin ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" devam...

Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" devam ediyor. Muş Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda "Kanserden Daha Güçlüyüz" mottosuyla organize edilen etkinliğin ikinci gününde "meme kanseri", “kanser sonrası yaşam" ve “jinekolojik kanserler" konulu paneller yapıldı. Panellerde sunum yapan uzmanlar, katılan moderatörlerin ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" devam...

Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" devam ediyor. Muş Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda "Kanserden Daha Güçlüyüz" mottosuyla organize edilen etkinliğin ikinci gününde "meme kanseri", “kanser sonrası yaşam" ve “jinekolojik kanserler" konulu paneller yapıldı. Panellerde sunum yapan uzmanlar, katılan moderatörlerin ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" devam...

Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" devam ediyor. Muş Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda "Kanserden Daha Güçlüyüz" mottosuyla organize edilen etkinliğin ikinci gününde "meme kanseri", “kanser sonrası yaşam" ve “jinekolojik kanserler" konulu paneller yapıldı. Panellerde sunum yapan uzmanlar, katılan moderatörlerin ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" devam...

Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" devam ediyor. Muş Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda "Kanserden Daha Güçlüyüz" mottosuyla organize edilen etkinliğin ikinci gününde "meme kanseri", “kanser sonrası yaşam" ve “jinekolojik kanserler" konulu paneller yapıldı. Panellerde sunum yapan uzmanlar, katılan moderatörlerin ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" devam...

Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" devam ediyor. Muş Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda "Kanserden Daha Güçlüyüz" mottosuyla organize edilen etkinliğin ikinci gününde "meme kanseri", “kanser sonrası yaşam" ve “jinekolojik kanserler" konulu paneller yapıldı. Panellerde sunum yapan uzmanlar, katılan moderatörlerin ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

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