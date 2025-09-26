Muş’ta 12. Uluslararası Onkoloji Günleri "Birlikte İyiyiz" mottosuyla başladı

Genç Birikim Derneği tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Onkoloji Günleri, 18 ülkeden akademisyenlerin katılımıyla Muş'ta başladı; etkinlik 28 Eylül'e kadar sürecek.

Genç Birikim Derneğince düzenlenen "12. Uluslararası Onkoloji Günleri", Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Birlikte İyiyiz" mottosuyla kapılarını açtı. Etkinliğe, 18 ülkeden akademisyenlerin de olduğu yaklaşık 400 kişi katıldı.

Vali Avni Çakır: Gönül bağı ve dayanışma umut veriyor

Programa katılan Vali Avni Çakır, konuşmasında gönül bağının, dayanışmanın ve kardeşliğin umudu yeşerttiğini vurguladı. Çakır, Genç Birikim Derneği'nin 2005'ten bu yana yürüttüğü çalışmaların, amansız hastalıklarla mücadele edenlere hem moral hem de destek sağladığını belirtti.

Çakır, dernek hakkında şunları söyledi: "Bu dernek, yalnızca bir kurum değil, umutların yeşerdiği, moralin ve motivasyonun güç bulduğu bir gönül hareketidir."

Sağlık hizmetleri ve bilimsel buluşmalar

Vali Çakır, Muş ve ilçelerinde yapılan sağlık yatırımları sayesinde hizmetlerin şehrin tüm noktalarına ulaştığını belirterek, ilde düzenlenen etkinliklerle Muş'un sadece sağlık hizmeti alan değil, aynı zamanda sağlık dünyasına bilimsel katkı veren bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Çakır ayrıca Genç Birikim Derneği'nin gençlik çalışmalarıyla da ülkeye katkı sunduğunu söyleyerek, "Her yıl en az 100 gencimizin uluslararası deneyim kazanmasına vesile olunması" ve bu gençlerin önemli bir kısmının Muşlu olmasının gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Ayrıca Dernek Başkanı Salih Yüce'nin kanseri yenerek bu süreci başkalarına umut olacak bir çalışmaya dönüştürmesinin takdire şayan olduğunu kaydetti.

Dernek Başkanı Salih Yüce'nin konuşması

Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce, kendi tedavi sürecine ilişkin anılarını paylaştı: "Türkiye'de 25 onkoloğun olduğu yıllarda tedavi görmeye başladım. Gençtim, henüz 20 yaşındaydım. Yaklaşık 3 yıl kemoterapi ve radyoterapi gördüm." Yüce, tıp onkolojisinin gelişmesine dikkat çekerek, ülkemizdeki bilim insanlarına teşekkür etti.

Üniversite ve diğer konuşmacılar

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Muş'un son 10-15 yılda değiştiğini, üniversitenin önümüzdeki yıl inşallah 20. yılını dolduracağını ve kurumda 15 bin öğrenci, 10 fakülte ve meslek yüksekokullarının bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder ise daha önce benzer etkinliklere katıldığını hatırlatarak, ilk gelişinin 2010 yılına dayandığını ve Muş'ta sağlık ve sosyal iyilik hali konusunda önemli adımlar atıldığını belirtti.

Program akışı ve katılımcılar

Etkinlik, panel sunumlarıyla devam ediyor ve 28 Eylül'e kadar sürecek. Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar ve vali yardımcıları da katıldı.

Etkinlik kapsamındaki paneller ve sunumlarla onkoloji alanında bilgi paylaşımı, uluslararası iş birliği ve gençlerin deneyim kazanması hedefleniyor.

Muş'ta Genç Birikim Derneğince düzenlenen "12. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği başladı. Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Birlikte İyiyiz" mottosuyla organize edilen etkinliğe, 18 ülkeden akademisyenlerin de olduğu yaklaşık 400 kişi katıldı.

