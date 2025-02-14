Muş'ta 17 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Muş'ta gerçekleştirilen operasyon sonucu 17 kilo 737 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair ihbar üzerine çalışma başlattı.

Uygulama noktası olarak belirlenen bölgedeki durdurulan bir araçta, yapılan detaylı arama sonucunda arkadaşların içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun literatürdeki değeri oldukça yüksek.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve burada tutuklandı.

Muş'ta 17 kilo 737 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada eşyaların içerisine gizlenmiş 17 kilo 737 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.