Muş'ta 3 Günlük Basın Açıklaması ve Gösteri Yürüyüşleri Yasağı

Muş'ta Basın Açıklamaları ve Gösteri Yürüyüşleri Yasaklandı

Muş Valiliği, basın açıklamaları ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. Bu yasaklama, Anayasa ve yasal düzenlemelerde belirtilen sınırlamaların bir gereği olarak değerlendirilmektedir.

Açıklamanın Detayları

Yapılan duyuruda, yasaklamanın amacının vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve temel hakların korunması olduğu vurgulandı. Yasaklama Kapsamı

Valilik, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde; valiliğin uygun göreceği etkinlikler ve kamu kurumu programları dışında, tüm toplantı ve gösteri etkinliklerinin yasaklandığını belirtti. Yasaklar, 11 Ekim saat 00.01'den başlayarak 13 Ekim saat 23.59'a kadar sürecektir.

Yasaklı Etkinlikler