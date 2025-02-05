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Muş'ta Aileler, Çocukları İçin 'Evlat Nöbeti'ni Sürdürüyor

Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti önünde evlat nöbetine devam ediyor. Umut dolu eylemleri her hafta sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:20
Muş'ta Aileler, Çocukları İçin 'Evlat Nöbeti'ni Sürdürüyor

Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş'ta, terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü düzenledikleri protesto gösterisinde, çocuklarına kavuşma ümidini kaybetmeyen aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak taleplerini iletti.

Eylem esnasında evlatlarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, DEM Parti ve PKK'ya sert eleştirilerde bulundu.

Anne Ayten Koçhan, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 9 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Oğlumu DEM Parti ve PKK'dan istiyorum. Yeter artık, versinler çocuklarımızı. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz. 9 yıldır ne gecemiz gece ne gündüzümüz gündüz" dedi.

Oğlu Osman için eyleme katılan Naciye Sönmez Yıldız ise, "Oğlum, sesimi duyuyorsan gel. Biz sizler için buradayız. Yaz, kış demeden, çocuklarımız için burada eylem yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı istiyoruz; hepsi kandırılarak dağa çıkarıldı" şeklinde konuştu.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası...

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası...

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

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