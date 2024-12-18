Muş'ta Aileler DEM Parti Önünde ‘Evlat Nöbeti’ni Sürdürüyor

Muş'ta, terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Her hafta çarşamba günü düzenlenen eylemlerle çocuklarına kavuşma umudunu yaşatan bu aileler, DEM Parti ve PKK'ya karşı dur diyor. Aileler, evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter yakamızdan düşün" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açıyor.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 9 yıl önce Bursa'da kaçırıldığını belirtti. Çocuğunu DEM Parti ve PKK'dan isteyen Koçhan, "Oğlum, daha kaçacak yeriniz kalmadı. Gelin, teslim olun, devlete sığının. Onlar sizi kandırıyor. 3 yıldır eylemimize devam ediyoruz. Sen gelene kadar buradayım. Evlat hasretine dayanamıyoruz yavrum. Yeter artık, analar babalar ağlamasın." ifadelerini kullandı.

Diğer bir katılımcı olan Halit Altun ise, oğlunun 13 yıl önce üniversite okuduğu sırada kaçırıldığını anlattı. Evladına kavuşmak için hem Diyarbakır’da hem de Muş’ta eylemlere katıldığını söyleyen Altun, "Eylemimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Çocuklarımızı istiyoruz, başka bir talebimiz yok. Bu çocuklarımızın sebebi onlar." dedi.