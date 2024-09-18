Muş'ta Aileler, DEM Parti Önünde Evlat Nöbeti Tutuyor

Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti il başkanlığı önünde düzenledikleri eylemlerine devam etti. Her çarşamba düzenli olarak bir araya gelen anneler ve babalar, "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" sloganlarıyla pankartlar açarak, evlatlarının geri dönmesi için çağrıda bulundular.

Çocuklarına 'Teslim Ol' Çağrısı

Eyleme katılan aileler, aynı zamanda çocuklarının fotoğraflarını yanlarında getirerek, onlara "teslim ol" çağrısı yaptı. Muş Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ve diğer destekçiler, ailelerin isyanına katıldıklarını belirttiler.

Çocuklarından Uzak Kalan Aileler

Oğlunun 10 yıldır kendisinden haber alamadığını ifade eden Halit Altun, "Oğlum, eğer sağsan, beni dinliyorsan, izliyorsan durma, gel. Orası bize göre değil. Memleketine, annenin, babanın ve devletinin yanına gel. O insanlar bizden değil. Herkese sesleniyorum, orası yanlış yer. Ülkenize dönün," dedi.

Bunun yanı sıra anne Şahinaz Özcan ise, "DEM Parti ve PKK çocuğumu aldı götürdü. Çocuğum DEM Parti ve PKK'dan istiyorum. Oğlum gelene kadar buradayım," şeklinde konuştu.

Destek Sürecek

Muş Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz, annelerin eylemine destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, ailelerin yaşadıkları acıya dikkat çekti.