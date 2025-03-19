Muş'ta Aileler Evlat Nöbeti'ni Devam Ettiriyor

Muş ilinde, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine aralıksız devam ediyor.

Her hafta çarşamba günü düzenlenen protestsiz gösterilerde, aileler çocuklarına kavuşma ümidi taşıyarak DEM Parti ve PKK'ya karşı seslerini yükseltiyor. Eylemde, çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, bir süre parti binası önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Ailelerin Çağrıları Duyuluyor

Bu eylemlerde yer alan Ayten Koçhan, 9 yıldır çocuğundan haber alamadığını belirterek, "Yeter artık, evlat hasretine dayanamıyoruz. Bayram yaklaşıyor, bir yanımız eksik, yüreğimiz yaralı. Evlatlarımızı istiyoruz. Onlar, çocukları eve gelmezse dayanabilirler mi? 9 yıldır evlat hasretiyle yaşıyorum. Ersin oğlum, beni duyuyorsan dön. Gittiğin yol, yol değil. Gel devletimize sığın," şeklinde duygusal bir açıklama yaptı.

Diğer bir aile üyesi Halit Altun ise, 12 yıldır oğlundan haber alamadığını aktararak, "Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz. Çocukların sorumlusu DEM Parti ve PKK'dır. Muhsin oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Orası sana göre bir yer değil. Ailene dön," diye konuştu.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, bir süre parti binası önünde oturma eylemi yaptı.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, bir süre parti binası önünde oturma eylemi yaptı.