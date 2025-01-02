Muş'ta Aileler Evlat Nöbetini Sürdürüyor

Muş'ta, Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine aralıksız devam ediyor. Çocuklarına kavuşma umuduyla eylem yapan aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak seslerini duyuruyor.

Ailelerin Çağrısı

Eylemde, terör örgütü PKK'ya tepki gösteren aileler, çocuklarına teslim olmaları yönünde çağrıda bulunuyor. Eyleme katılan Ayten Koçhan, 9 yıl önce çocuğunun kaçırıldığını belirterek, "Çocuğumu DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan istiyorum. Çocuğumu versinler, yeter artık. Daha kaçacak yeriniz kalmadı yavrum. Gelin teslim olun, yolunuz yol değil," dedi.

Koçhan, yeni yılda çocuklarına kavuşmayı umarak, "Herkesin yeni yılını kutluyorum. İnşallah yeni yılda çocuklarımıza kavuşuruz. Onların yolunu gözlüyoruz," şeklinde konuştu.

Direniş Kararlılığı

Anne Gülbahar Teker ise, eylemlerini sürdürme konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Teker, "20 yıl da olsa buradan gitmeyeceğim. Onlardan korkmuyorum. Çocuklarımızı getirip teslim etsinler. PKK'ya bizden ne istiyor? Bize çocuklarımızı versinler. Yaz-kış demeden burada bekleyeceğiz," dedi.