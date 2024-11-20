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Muş'ta Aileler PKK'dan Çocuklarını Kurtarmak İçin 'Evlat Nöbeti'ne Devam Ediyor

Muş'ta aileler, PKK'dan kurtarmak istedikleri çocukları için DEM Parti binası önünde eylemlerini sürdürmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:23
Muş'ta Aileler PKK'dan Çocuklarını Kurtarmak İçin 'Evlat Nöbeti'ne Devam Ediyor

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini aralıksız sürdürüyor. Her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, çocuklarına geri dönmeleri için çağrıda bulunuyor.

Eyleme katılan Alaattin Koçhan, evlatlarına kavuşuncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı. Oğlunun 9 yıl önce Bursa'dan kandırılarak terör örgütüne götürüldüğünü belirten Koçhan, "Terör örgütü PKK'dan ve DEM Parti'den oğlumu istiyorum. Oğlum neredeyse artık bıraksınlar, artık dayanamıyorum. Onlardan korkmuyorum," ifadelerini kullandı.

Oğluna teslim olması için de seslenen Koçhan, "Ersin, sesimi duyuyorsan gel. Kimseden korkma, devlete sığın. Devletten başka senin sığınacağın bir yer yok. Sizi maşa olarak kullanıyorlar. Bir gün öldürüp bir taşın dibine bırakıp gidecekler," dedi.

Bir diğer anne olan Şahinaz Özcan ise, yıllardır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Eylemimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ben oğlumu DEM Parti’den ve PKK'dan istiyorum. Bizim evlatlarımızdan başka bir talebimiz yok. Atilla, sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Devletimiz bir, bayrağımız bir," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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