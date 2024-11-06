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Muş'ta Aileler PKK'dan Çocuklarını Kurtarmak İçin Eylemde

Muş'ta aileler, çocuklarını PKK'dan kurtarmak amacıyla DEM Parti önünde eylemde bulundu.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 12:53
Muş'ta Aileler PKK'dan Çocuklarını Kurtarmak İçin Eylemde

Muş'taki Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş’ta, çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri eylemlerine devam ediyor.

Diyarbakır Anneleriyle Dayanışma

Çocuklarına kavuşma umudunu yitirmeyen aileler, her hafta çarşamba günü düzenledikleri eylemlerde, Diyarbakır annelerinin başlattığı mücadeleye destek veriyor.

Pankartlarla Seslerini Duyurdular

Evlatlarının fotoğraflarını ellerinden bırakmayan anneler ve babalar, "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter! Yakamızdan düşün" yazılı pankartlarla DEM Parti ve PKK'ya karşı tepkilerini dile getirdi.

Anne Ayten Koçhan'ın Çağrısı

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 yıl önce oğlunun kaçırıldığını belirtti. Koçhan, "Çocuklarıma sesleniyorum, yolunuz yol değil, dönün. Gelin, devlete sığının. Bizim bir bayrağımız var. Ben çocuğumu terör örgütü PKK'dan istiyorum. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Ersin, oğlum, bizi görüyorsan gel, devlete teslim ol. Bu bizim davamız değil. Sizi orada kandırıyorlar ve zorla tutuyorlar," dedi.

Anne Şahinaz Özcan'ın Üzüntüsü

Diğer bir anne Şahinaz Özcan ise, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını dile getirerek, "Oğlum var mı yok mu bilmiyorum. Ben PKK'dan çocuğumu istiyorum. Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar buradayım. Çocuklarımızı götürüyorlar. Bunlar çok vicdansızlar," şeklinde konuştu.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası...

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini devam ettirdi. Evlatlarının fotoğrafını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter! Yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası...

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini devam ettirdi. Evlatlarının fotoğrafını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter! Yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

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