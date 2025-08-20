DOLAR
Muş'ta Ailelerin DEM Parti Önündeki 'Evlat Nöbeti' Sürüyor

Muş'ta çocuklarının PKK tarafından dağa götürüldüğünü iddia eden aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki "evlat nöbeti" eylemlerine devam etti.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 14:43
Haftalık eylemde "teslim ol" çağrısı

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Aileler, her hafta Çarşamba günü yapılan oturma eyleminde bir araya geliyor.

Toplanan aileler çocuklarına yönelik "teslim ol" çağrısı yaparken, eylemde açılan pankartlarda "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazıları yer aldı.

Baba Alaattin Koçhan, basın mensuplarına oğlunun Bursa'dan kaçırıldığını söyledi. Koçhan, yıllardır oğlunun yolunu gözlediğini belirterek, "Oğlumdan hiçbir haber alamadım. Terörsüz Türkiye sürecinden çok memnunuz. Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mecliste komisyon kuruldu. Bu komisyon görüşmeler yapıyor. Evlatlarımızın dönmesini bekliyoruz. Oğlum, artık tahammülümüz kalmadı, dönün gelin." dedi.

Anne Şahinaz Özcan ise, oğlunun kaçırıldığı günden bu yana haber alamadığını söyleyerek, "Oğlum var mı yok mu bilmiyorum. Bu Kürt davası değil. Biz de Kürt'üz. Hiç kimsenin bizim çocuklarımızı alıp götürmeye hakkı yok. Oğlum bir süreç başladı. Gelin, teslim olun." ifadelerini kullandı.

