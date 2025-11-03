Muş’ta Ailenin Korunması ve Kadının Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Muş’ta Valilikte düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında aile koruma, kadının güçlendirilmesi, kurumlar arası iş birliği ve şiddetin önlenmesi ele alındı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:34
Muş’ta Ailenin Korunması ve Kadının Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Muş’ta Ailenin Korunması ve Kadının Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla düzenlenen "Ailenin Korunması ve Kadının Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı", Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının gündemi

Toplantıda ailenin korunmasına yönelik çalışmaların güçlendirilmesi, kadının sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin rol alması, kurumlar arası iş birliğinin artırılması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile il genelinde farkındalık ve eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

MUŞ (İHA) - MUŞ’TA "AİLENİN KORUNMASI VE KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ İL KOORDİNASYON KURULU...

MUŞ (İHA) - MUŞ’TA "AİLENİN KORUNMASI VE KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI" DÜZENLENDİ.

MUŞ (İHA) - MUŞ’TA "AİLENİN KORUNMASI VE KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ İL KOORDİNASYON KURULU...

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esad Hasan Şeybani 21 Muhalif Diplomatı Görevine İade Etti
2
Düzce’de 116 Sürücüye Abart Egzoz ve Gürültü Cezası — Ekim 2025
3
Karatay'a Yeni Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı
4
Antalya'da 15 Katlı Binada 5. Katta Patlama ve Yangın: 1 Yaralı
5
Aksaray'da Jandarmanın Operasyonu: 3 Tefeci Tutuklandı
6
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut
7
Aydın’da Kaçak Sigara Operasyonu: 260 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor