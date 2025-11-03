Muş’ta Ailenin Korunması ve Kadının Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla düzenlenen "Ailenin Korunması ve Kadının Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı", Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının gündemi

Toplantıda ailenin korunmasına yönelik çalışmaların güçlendirilmesi, kadının sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin rol alması, kurumlar arası iş birliğinin artırılması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile il genelinde farkındalık ve eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

