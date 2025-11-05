Muş’ta Annelerin Evlat Nöbeti Sürüyor

Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocukları için her hafta DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:46
Muş’ta Annelerin Evlat Nöbeti Sürüyor

Muş’ta Annelerin Evlat Nöbeti Sürüyor

DEM Parti İl Başkanlığı Önünde Haftalık Eylem

Muş'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetlerini sürdürüyor.

Her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler bu hafta da aynı noktada toplandı. Eylemde "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açıldı; aileler, umutla bekledikleri çocuklarının teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, "Biz evlatlarımızın, ciğerimizin peşindeyiz. Bazı cahiller gelir bize laf atar. Bizim acımızı onlar da yaşasınlar. Onlar evlat acısı görmemiş ondan öyle yapıyor. Yavrum, gelin teslim olun. Yeter artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Barış oldu, yollarınız açıldı, sizlere fırsat sunuldu. Yavrum sen gelene kadar ben bu eyleme devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Naciye Sönmez Yıldız da, "Oğlum sesimi duyursan gel teslim ol. Hepimiz sana destek veririz. Gel, yeter artık" dedi.

MUŞ'TA ÇOCUKLARI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN AİLELER, DEM PARTİ İL BAŞKANLIĞI BİNASI...

MUŞ'TA ÇOCUKLARI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN AİLELER, DEM PARTİ İL BAŞKANLIĞI BİNASI ÖNÜNDEKİ EYLEMLERİNE DEVAM ETTİ.

MUŞ'TA ÇOCUKLARI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN AİLELER, DEM PARTİ İL BAŞKANLIĞI BİNASI...

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Kiraz Ağacına Çıkarken Merdivenden Düşen Adam Ağır Yaralandı
2
Cudi Dağı'nda 9-18 Kasım 2025 Mühimmat İmha Faaliyeti
3
Meram 2035'e Sıfır Atık Vizyonuyla Hazırlanıyor
4
KBÜ’den Öğretmenlere 'Yapay Zekâ ile Yabancı Dil Öğretimi' Semineri
5
Aydın'da Ata Tohumları Geleceğe Taşınıyor — Başkan Çerçioğlu Öncülüğünde
6
Bozkurt'ta 3 Gündür Kayıp Anne ve Oğul: Sis Altında 16 km'lik Arama Sürüyor
7
Helikopter Ambulans, Bayat’taki Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan 17 Yaşındaki Tuncay Kurt’u Ankara’ya Sevk Etti

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi