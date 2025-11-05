Muş’ta Annelerin Evlat Nöbeti Sürüyor

DEM Parti İl Başkanlığı Önünde Haftalık Eylem

Muş'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetlerini sürdürüyor.

Her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler bu hafta da aynı noktada toplandı. Eylemde "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açıldı; aileler, umutla bekledikleri çocuklarının teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, "Biz evlatlarımızın, ciğerimizin peşindeyiz. Bazı cahiller gelir bize laf atar. Bizim acımızı onlar da yaşasınlar. Onlar evlat acısı görmemiş ondan öyle yapıyor. Yavrum, gelin teslim olun. Yeter artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Barış oldu, yollarınız açıldı, sizlere fırsat sunuldu. Yavrum sen gelene kadar ben bu eyleme devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Naciye Sönmez Yıldız da, "Oğlum sesimi duyursan gel teslim ol. Hepimiz sana destek veririz. Gel, yeter artık" dedi.

