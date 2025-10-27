Muş'ta Bağlar'da 8 km'lik Sonbahar Doğa Yürüyüşü — Genç Adımlar Derneği

Genç Adımlar Derneği üyeleri, Muş'un Bağlar bölgesinde 35 kişilik grupla 8 kilometrelik sonbahar doğa yürüyüşü yaparak manzara ve doğayla buluştu.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 12:52
Genç Adımlar Derneği üyeleri, Muş'un Bağlar bölgesinde sonbaharın renkleri arasında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Farklı meslek gruplarından bir araya gelen 35 doğa tutkunu, bölgedeki güzellikleri fotoğraflayarak 8 kilometre yürüdü.

Etkinlik rotası ve amaç

Dernek, kentteki tarihi, kültürel ve doğal değerleri keşfetmek amacıyla her hafta farklı bir rotada yürüyüş düzenliyor. Bu haftaki rota Bağlar bölgesiydi; katılımcılar sonbaharın sunduğu manzarayı izleyerek doğayla bütünleşti.

Organizatör ve katılımcı açıklamaları

Sedat Özcan (Dernek Başkanı) basın mensuplarına etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Ağaçlar rengarenk, inanılmaz manzaralar var. Katılımcılar için farklı bir deneyim oldu. Arkadaşlarımızın enerjisi çok yüksek. Kentin güzelliklerini keşfetmek için etkinlikler düzenliyoruz. Bağlar bölgesinde etkinlik düzenledik, harika manzara var. Aramızda çeşitli meslek gruplarından katılımcılar, öğrenciler var. Bu da etkinliklerimize renk katıyor."

Dilan Sinecem etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti şöyle ifade etti: "Herkesi yürüyüşlere davet ediyoruz. Doğa her zaman ilham kaynağım olmuştur. Daha çok ilham alacağımı düşünerek bu etkinliğe katıldım."

Emrah Akar ise amaçlarının gençleri doğayla barışık hale getirmek olduğunu belirterek, "Amacımız insanlara doğayı sevdirmek ve gençleri doğa ile barışık hale getirmek. Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan'a bu bilinci bize kazandırdığı için teşekkür ederim. Herkesi doğada yürüyüş yapmaya bekliyorum. Belki en büyük bir mutluluk küçük bir yürüyüştedir." dedi.

Veysel Kılavuz (esnaf) etkinliklere katılmaya çalıştığını belirterek, "Bizi doğayla buluşturdukları için onlara çok teşekkür ediyoruz. Geliş amacımız sadece yürüyüş değil, doğayla bütünleşmek, kendimizi iyi hissetmektir." ifadelerini kullandı.

Muş'ta faaliyet gösteren Genç Adımlar Derneği üyeleri, sonbaharın güzelliklerini yansıtan Bağlar bölgesinde doğa yürüyüşü yaptı. Kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetmek için her hafta farklı bölgede yürüyüş düzenleyen dernek üyeleri, bu hafta Bağlar bölgesine gitti. Farklı meslek gruplarından bir araya gelen 35 doğa tutkunu, sonbahar renklerinin bir arada görülebildiği bölgede 8 kilometre yürüdü, güzel manzarayı görüntüledi.

