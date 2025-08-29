Muş’ta Berivanlar Üç Tekerlekli Motosikletlerle Yaylaya Çıkıyor

Muş'un Korkut ilçesinde yaşayan berivanlar (süt sağan kadınlar), üç tekerlekli kasalı motosikletlerle yaylaya ulaşarak günün ilk ışıklarıyla süt sağımına başlıyor.

Yayla Yolculuğu ve Günlük Mesai

Altunova beldesinin Sazlıkbaşa köyünde hayvancılıkla geçinen ailelerde yükün büyük kısmını kadınlar omuzluyor. Ev işlerini tamamladıktan sonra kadınlar, üç tekerlekli kasalı motosikletleriyle yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki yaylaya gidiyor.

Yaylada otlatılan koyunlardan sağdıkları sütü bidonlara dolduran berivanlar, elde ettikleri sütlerle peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünler üreterek aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Kişisel Deneyimler

Naime Gök (Manisa'dan Muş'a gelin gelen, 5 çocuk annesi): "Beş yıldır berivanlık yapıyorum. Motosikleti ben kullanıyorum. Eskiden annelerimiz atla, eşekle buraya gelirdi. Biz ise motosikletle geliyoruz. Her gün 5 kilometre yol geliyoruz. Sütü sağdıktan sonra köye dönüyoruz."

Ceylan Gök: "Eskiden gelmek zahmetliydi. At, eşekle gidip gelmeler vardı. Şimdi ise araçlarla geliyoruz. Hasta koyunlarımızı da römorkta taşıyoruz."

Selen Gök (üniversite mezunu, hayvancılığa başlayan): "Küçük ve büyükbaş hayvanlarımız var. Ben daha çok küçükbaşlarla ilgileniyorum. Sağdığım sütü peynir, tereyağı, kaymak yapıyorum, aileme yardım ediyorum. Güzel gidiyor, memnunuz. Artık atanma gibi bir beklentim yok. Sürüyü büyütmeyi düşünüyorum. 80 hayvanla başlamıştım, şimdi 120 hayvanım var. 150'ye çıkarmayı hedefliyorum."

Berivanların bu modern ulaşım yöntemini kullanarak yaylaya yapılardığı ulaşım, hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de üretimin sürekliliğine katkıda bulunuyor.

