DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48 0,29%
ALTIN
4.507,37 0%
BITCOIN
4.522.458,92 1,8%

Muş’ta Berivanlar Üç Tekerlekli Motosikletlerle Yaylaya Çıkıyor

Muş'un Korkut ilçesinde berivanlar, üç tekerlekli kasalı motosikletlerle 5 km yol kat edip günde iki kez süt sağıyor, süt ürünleriyle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 13:13
Muş’ta Berivanlar Üç Tekerlekli Motosikletlerle Yaylaya Çıkıyor

Muş’ta Berivanlar Üç Tekerlekli Motosikletlerle Yaylaya Çıkıyor

Muş'un Korkut ilçesinde yaşayan berivanlar (süt sağan kadınlar), üç tekerlekli kasalı motosikletlerle yaylaya ulaşarak günün ilk ışıklarıyla süt sağımına başlıyor.

Yayla Yolculuğu ve Günlük Mesai

Altunova beldesinin Sazlıkbaşa köyünde hayvancılıkla geçinen ailelerde yükün büyük kısmını kadınlar omuzluyor. Ev işlerini tamamladıktan sonra kadınlar, üç tekerlekli kasalı motosikletleriyle yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki yaylaya gidiyor.

Yaylada otlatılan koyunlardan sağdıkları sütü bidonlara dolduran berivanlar, elde ettikleri sütlerle peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünler üreterek aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Kişisel Deneyimler

Naime Gök (Manisa'dan Muş'a gelin gelen, 5 çocuk annesi): "Beş yıldır berivanlık yapıyorum. Motosikleti ben kullanıyorum. Eskiden annelerimiz atla, eşekle buraya gelirdi. Biz ise motosikletle geliyoruz. Her gün 5 kilometre yol geliyoruz. Sütü sağdıktan sonra köye dönüyoruz."

Ceylan Gök: "Eskiden gelmek zahmetliydi. At, eşekle gidip gelmeler vardı. Şimdi ise araçlarla geliyoruz. Hasta koyunlarımızı da römorkta taşıyoruz."

Selen Gök (üniversite mezunu, hayvancılığa başlayan): "Küçük ve büyükbaş hayvanlarımız var. Ben daha çok küçükbaşlarla ilgileniyorum. Sağdığım sütü peynir, tereyağı, kaymak yapıyorum, aileme yardım ediyorum. Güzel gidiyor, memnunuz. Artık atanma gibi bir beklentim yok. Sürüyü büyütmeyi düşünüyorum. 80 hayvanla başlamıştım, şimdi 120 hayvanım var. 150'ye çıkarmayı hedefliyorum."

Berivanların bu modern ulaşım yöntemini kullanarak yaylaya yapılardığı ulaşım, hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de üretimin sürekliliğine katkıda bulunuyor.

Muş'un Korkut ilçesinde berivanlar (süt sağan kadınlar) üç tekerlekli kasalı motosikletlerle...

Muş'un Korkut ilçesinde berivanlar (süt sağan kadınlar) üç tekerlekli kasalı motosikletlerle yaylaya ulaşarak süt sağıyor.

Muş'un Korkut ilçesinde berivanlar (süt sağan kadınlar) üç tekerlekli kasalı motosikletlerle...

İLGİLİ HABERLER

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş’ta Berivanlar Üç Tekerlekli Motosikletlerle Yaylaya Çıkıyor
2
Isparta'da Depremzede Saadet Nalcı 'Moral İstasyonu'nda Türkülere Eşlik Ediyor
3
Ankara'da UYAP Skandalı: Zabıt Katibi Ahmet Yılmaz'ın Yargılaması Sürüyor
4
Paetongtarn Şinavatra Azledildi: Anayasa Mahkemesi Hun Sen Görüşmesini Gerekçe Gösterdi
5
23 Ülkeden 33 Gazeteci TEKNOFEST Mavi Vatan'da — Türk Savunma Sanayisi Uluslararası Medya Programı
6
Tekirdağ Kumbağ'da denizde kadın cesedi bulundu: Olena Ivasenko (51)
7
Endonezya'da Polis Aracının Çarptığı Affan Kurniawan'ın Ölümü Protestolara Neden Oldu

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı