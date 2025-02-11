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Muş'ta Besicilerin Kış Zorluğu: Hayvanların Bakımı Gündüz Kış Sırasında Devam Ediyor

Muş'ta besiciler, karla kaplı köylerde kış şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını sürdürüyor, zorlukları göğüsleyerek geçimlerini sağlıyorlar.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:19
Muş'ta Besicilerin Kış Zorluğu: Hayvanların Bakımı Gündüz Kış Sırasında Devam Ediyor

Muş'ta Kışın Zorluğu ve Besicilerin Çağrısı

Muş'taki karla kaplı köylerde yaşayan besiciler, zorlu kış şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor. Ağaçlık köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler, tek geçim kaynakları olan hayvanları için dondurucu soğukların etkili olduğu kırsalda tüm zorluklara göğüs geriyor.

Kış Bakımı: Zor Ama Gereken Bir Çaba

Yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca ahır ve naylon çadırlarda bakan besiciler, gün içerisinde buradan çıkardıkları hayvanlarına kar üzerinde yem veriyor. Besici Yasin Meriç, 3 bin küçükbaş hayvanı ahır olarak kullandıkları çadırlarda beslediklerini belirtti.

Hayvancılığın Zorlukları ve Aile Geleneği

Hayvan beslemenin kışın getirdiği zorluklardan bahseden Meriç, "Burada 3 binden fazla küçükbaş hayvan var. Günde 3 kez hayvanlara sırtlarımızda taşıdığımız yem, saman ve arpayı kar üstünde veriyoruz. Burada yaklaşık 5 ay kar altında kalıyoruz. Dedemizden, babamızdan gelen bir meslek. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Zor ve çok masraflı olmasına rağmen yine hayvancılığı seviyoruz." dedi.

Deneyim ve Aşk: Enver Oğlago'nun Hikayesi

55 yıldır hayvancılık yapan 71 yaşındaki Enver Oğlago ise mesainin sabah erken başladığını anlatarak, "Kışın zor koşullarda hayvancılık yapıyoruz. Ahır yapamadığım için naylon çadırlarda hayvanlarımızın bakımını yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Muş'ta karla kaplı köylerde yaşayan besiciler, zorlu kış şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını...

Muş'ta karla kaplı köylerde yaşayan besiciler, zorlu kış şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor. Ağaçlık köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler, tek geçim kaynakları hayvanları için dondurucu soğukların etkili olduğu kırsalda tüm zorluklara göğüs geriyor. Yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca ahır ve naylon çadırlarda bakan besiciler, gün içerisinde buradan çıkardıkları hayvanlarına kar üzerinde yem veriyor.

Muş'ta karla kaplı köylerde yaşayan besiciler, zorlu kış şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını...

Muş'ta karla kaplı köylerde yaşayan besiciler, zorlu kış şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor. Ağaçlık köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler, tek geçim kaynakları hayvanları için dondurucu soğukların etkili olduğu kırsalda tüm zorluklara göğüs geriyor. Yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca ahır ve naylon çadırlarda bakan besiciler, gün içerisinde buradan çıkardıkları hayvanlarına kar üzerinde yem veriyor.

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