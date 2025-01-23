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Muş'ta Besicilerin Yılın Kareleri Oylaması Heyecanı

Muş'taki besiciler, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak kırsal yaşamı temsil ediyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:36
Muş'ta Besicilerin Yılın Kareleri Oylaması Heyecanı

Muş'ta Besiciler, Anadolu Ajansı'nın Oylamasında

Muş'ta kırsalda yaşayan besiciler, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, yerel besicilerin doğayla iç içe yaşamlarını ve zorlu şartlar altında yürüttükleri hayvancılık faaliyetlerini gözler önüne seriyor.

Etkinlik, kırsal bölgelerde sürdürülen geleneksel yaşam tarzının ve köylülerin üretkenliğinin değerini artırmayı hedefliyor. Besiciler, hem kendi deneyimlerini paylaşmayı hem de bu sayede bölgenin tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlıyorlar.

Yılın Kareleri oylaması, Anadolu Ajansı'nın sosyal medya platformlarında düzenleniyor. Besiciler, fotoğraflarını paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmayı ve destek bekledikleri üretim faaliyetlerini vurgulamayı hedefliyorlar.

Muş'ta kırsalda yaşayan besiciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve...

Muş'ta kırsalda yaşayan besiciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Kente 27 kilometre uzaklıktaki Beşparmak köyünde yaşayan besiciler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Muş'ta kırsalda yaşayan besiciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve...

Muş'ta kırsalda yaşayan besiciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Kente 27 kilometre uzaklıktaki Beşparmak köyünde yaşayan besiciler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

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