Muş'ta Buzağıların Ücretsiz Küpelenmesi İçin Çalışmalar Başladı

Muş'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DSYB, buzağıların ücretsiz küpelenmesi için çalışmalar başlattı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:02
Muş'ta Buzağıların Ücretsiz Küpelenmesi İçin Çalışmalar Başladı

Muş'ta Ücretsiz Buzağı Küpeleme Çalışmaları Başladı

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) arasında imzalanan protokol çerçevesinde, buzağıların ücretsiz küpelenmesine yönelik çalışmalar hız kazandı.

Protokol Kapsamında Çalışmalar

Bu proje kapsamında, DSYB'den oluşan 8 kişilik bir ekip; Hasköy ilçesindeki mahalle ve köylerde küpeleme çalışmaları yürütüyor. DSYB Başkan Yardımcısı Necat Emre, muhabirlere bu yıl yaklaşık 85 bin buzağıyı küpelemeyi hedeflediklerini açıkladı.

Emre, "Sahada veteriner hekim ve veteriner sağlık teknikerlerinden oluşan ekiplerin köylerde ve ilçelerde çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Çiftçilerimizin buzağılarına küpe yapmasını istiyoruz. İl genelinde buzağıların küpelenmesi işlemi düzenli olarak yapılmaktadır. Çiftçiler, devletin teşvik ve desteklerinden yararlanmak için bu işlemi gerçekleştirmelidir," şeklinde konuştu.

Küpe Numaralarının Önemi

Emre, küpe numaralarının, kayıt sistemlerinin doğru bir şekilde işlemesini sağladığını ve teşvik ile destekleme süreçlerinin düzgün yürümesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Muhtarın Çağrısı

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Murat Bağatur ise, küpeleme çalışmalarının yaklaşık bir hafta süreceğini ifade ederek besicilere buzağılarını küpelemeleri çağrısında bulundu.

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Muş'ta Buzağıların Ücretsiz Küpelenmesi İçin Çalışmalar Başladı
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