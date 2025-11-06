Muş'ta Çalıntı 3 Büyükbaş Jandarma Kontrolünde Yakalandı

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Muş’un Yeşilova beldesinde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gece saatlerinde gerçekleştirdiği devriye sırasında, şüphe üzerine C.Ç. yönetimindeki kapalı kasa kamyonet durduruldu.

Yapılan kontrolde, kasa bölümünde kulak küpesi bulunmayan 3 adet büyükbaş hayvan tespit edildi. Araçta bulunan C.Ç. ve H.Y. adlı şahısların çelişkili ifadeleri üzerine araç, İlçe Jandarma Komutanlığına çekilerek detaylı incelemeye alındı.

Gözaltı ve Hukuki Süreç

Yapılan araştırmada hayvanların, Bahçeköy köyünde ikamet eden H.Y. isimli vatandaşa ait olduğu ve çalındığı belirlendi. Olayla ilgili olarak H.Y., C.Ç. ve E.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. tutuklanırken, C.Ç. ve E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmadan Açıklama

Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

