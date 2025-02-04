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Muş'ta Çar Çayı Şelalesi Soğuk Hava Nedeniyle Dondu

Muş'ta etkili olan aşırı soğuk nedeniyle Çar Çayı Şelalesi tamamen buz tuttu, ziyaretçiler bu muhteşem manzarayı görüntüledi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:52
Muş'ta Çar Çayı Şelalesi Soğuk Hava Nedeniyle Dondu

Muş'ta Soğuk Hava Çar Çayı Şelalesini Dondurdu

Muş'ta etkisini gösteren soğuk hava, Çar Çayı Şelalesi'nin tamamen donmasına yol açtı. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü ve bunun sonucunda birçok dere, nehir, gölet ve şelale buzla kaplandı.

Kale Mahallesi yakınında yer alan Çar Çayı Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle tamamen buz tuttu. Şelalenin etrafında oluşan buz sarkıtları, bölgeye gelen ziyaretçiler tarafından ilgiyle görüntülendi.

Muş Fotoğraf Derneği'nden Açıklama

Muş Fotoğraf Derneği Başkanı Kenan Demir, şelalenin her mevsim farklı bir güzellikte olduğunu belirtti. Demir, ''Burası muhteşem görselliği olan bir yer. Buranın fotoğraf ve videosunu çekip sosyal medya hesaplarımızda paylaşarak ilimizin saklı güzelliklerini ortaya çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi her tarafı buz tutmuş.'' şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerin Yorumları

Şelaleyi ziyaret eden Şeyma Kısayol da, ''Kentin güzelliklerini keşfetmek için geldik. Burada çok güzel manzaralarla karşılaştık. Gezi esnasında Çar Çayı Şelalesi'nin buz tuttuğunu gördük. Bu güzel manzaranın fotoğraflarını çekerek anı ölümsüzleştirdik.'' diyerek duygularını paylaştı.

Muş'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Çar Çayı Şelalesi tamamen dondu.

Muş'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Çar Çayı Şelalesi tamamen dondu.

Muş'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Çar Çayı Şelalesi tamamen dondu.

Muş'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Çar Çayı Şelalesi tamamen dondu.

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