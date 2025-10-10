Muş'ta Ceviz Hasadı: Bin Tonluk Rekolte Bekleniyor

Muş'ta ceviz hasadı başladı, bin ton rekolte hedefleniyor

Yöresel aroma ve ince kabuklu tür dikkat çekiyor

Muş'ta yetiştiriciliği yapılan cevizin hasat dönemi sürüyor. Kendine has aroması, ince kabuğu ve doluluğuyla öne çıkan Muş cevizi için üreticiler tarlalarda yoğun mesai yapıyor.

Merkeze bağlı Üçevler Alaniçi, Ekindüzü, Cevizlidere, Ağıllı İnardi, İlıca, Arı ve Bahçe köylerinde yaşayan yöre sakinleri, geleneksel yöntemlerle ağaçlardan topladıkları cevizleri yeşil kabuklarından ayırarak kurutuyor. Ürünün bir kısmını ihtiyaçları için ayıran üreticiler, kalan kısmını satışa sunuyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muş'un tarımsal faaliyet açısından önemli merkezlerden biri olduğunu belirtti. Gönç, 2024 yılı verilerine göre 4 bin 700 dönümlük alanda toplamda bin ton üretim gerçekleştiğini, bu yıl da aynı oranda ürün beklediklerini ve bu üretimin ilin ekonomisine yaklaşık 200 milyon lira katkı sunmasını öngördüklerini söyledi.

Ağıllı Köyü Muhtarı Kerem Süne ise kentte ceviz yetiştiriciliğinin en çok Üçevler bölgesindeki köylerde yapıldığını belirtti. Süne, bazı ceviz ağaçlarının devlet desteğiyle dikildiğini, bazılarının ise dedelerinden, babalarından kaldığını aktardı. "Köyümüzde herkesin ceviz ağacı var. Ekim ayında hasada başlıyoruz. Burada elde ettiğimiz ürünleri kent merkezinde ya da sipariş üzerine başka illere gönderiyoruz. Kilogramını 200 liradan satışa sunuyoruz. Köyümüzde yaklaşık 5 bin ceviz ağacı var," dedi.

Üreticilerden Mehmet Emin Dinçer de bölgede hemen her yerde ceviz ağacı bulunduğunu, civar köylerin tamamında ceviz yetiştirildiğini söyledi. Dinçer, "Benim 100 ceviz ağacım var. Hasada başladık. Gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Cevizin bir kısmını kendimize ayırıyoruz, bir kısmını da satarak aile ekonomimize katkı sağlıyoruz," ifadelerini kullandı.

Muş’ta çiftçiler tarafından 4 bin 700 dekar alanda hasadına başlanan ceviz ağaçlarından yaklaşık bin ton ceviz elde edilmesi hedeflenirken, kent ekonomisine de 200 milyon liralık katkı sağlanması bekleniyor.