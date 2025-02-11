Muş'ta Cinayetten 79 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Muş'ta Hükümlü Yakalandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, kasten öldürme suçundan toplam 79 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Bu gelişme, Muş Valiliği tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Asayiş Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

Valilikten alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gün geçmiyor ki suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını sürdürmüyor. Yapılan operasyonda, aranan hükümlü yakalandı.

Yakalanan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bu tür operasyonların suç ve suçlularla mücadelede önemli bir yer tutmaya devam edeceği belirtiliyor.