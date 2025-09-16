Muş'ta çuvalda bulunan 2 köpek yavrusu barınağa teslim edildi

Jandarma ekipleri yol kenarında terk edilen yavruları buldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin hayvanları ve çevreyi koruma çalışmaları sürüyor.

Muş-Bingöl kara yolunda 15 Eylül'de devriye görevi yürüten ekip, çuval içine bırakılarak terk edilmiş 2 köpek yavrusu gördü.

Jandarma ekipleri tarafından alınan yavrular, Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na getirilerek barınağa teslim edildi ve koruma altına alındı.

