Muş'ta çuvalda bulunan 2 köpek yavrusu barınağa teslim edildi

Muş'ta jandarma, Muş-Bingöl kara yolunda çuval içinde terk edilen 2 köpek yavrusunu bulup Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na teslim etti.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 11:30
Jandarma ekipleri yol kenarında terk edilen yavruları buldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin hayvanları ve çevreyi koruma çalışmaları sürüyor.

Muş-Bingöl kara yolunda 15 Eylül'de devriye görevi yürüten ekip, çuval içine bırakılarak terk edilmiş 2 köpek yavrusu gördü.

Jandarma ekipleri tarafından alınan yavrular, Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na getirilerek barınağa teslim edildi ve koruma altına alındı.

