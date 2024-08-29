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Muş'ta Deprem Saha Tatbikatı Gerçekleştirildi

Muş'ta 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı. AFAD ve diğer kuruluşlar acil duruma hazırlandı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 15:24
Muş'ta Deprem Saha Tatbikatı Gerçekleştirildi

Muş'ta "Deprem Saha Tatbikatı" Düzenlendi

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Planı kapsamında Muş'ta bir "Deprem Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi. Bu tatbikat, senaryoya dayalı olarak gerçekleştirildi ve Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 7,5 büyüklüğünde bir depremin Muş'un Varto ilçesinde yol açtığı yıkım simüle edildi.

Tatbikatın Senaryosu

Senaryoya göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sabah 00:15'te meydana gelen büyük deprem, Muş'u da etkileyerek ciddi hasarlara sebep oldu. Bunun üzerine Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında, İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde bir kriz masası kuruldu.

Acil Müdahale ve Koordinasyon

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 174 ekip ve 80 araç sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalanları kurtararak, yaralıları Varto Devlet Hastanesi'nin bahçesindeki Sahra Hastanesi'ne ulaştırdı.

Yaralar Sarılıyor

Depremde evi hasar görenler için Varto Şehir Stadyumu'nda çadır kent kuruldu. Tatbikat süresince 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 65 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililerden Bilgilendirme

Vali Avni Çakır, Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız ve AFAD İl Müdürü Ahmet Daşdemir, koordinasyon merkezi alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Çakır, tatbikat hakkında yaptığı açıklamada, "Tüm gruplar sahada. İlk etapta hasar tespit raporları oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Koordinasyon Toplantısı

Muş Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Daşdemir, Bingöl'deki depremin bölgedeki diğer illerde de hissedildiğini belirterek, AFAD kayıtlarına göre afet seviyesi 2 olarak ilan edildiğini açıkladı. Ayrıca, koordinasyon toplantısında Muş Belediye Başkanı Sırrı Söylemez, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam ve diğer yetkililer de yer aldı.

Değerlendirme Toplantısı

Tatbikat sonrası AFAD İl Müdürlüğü'nde, 7 ilin katılımıyla video konferans üzerinden bir "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Bu toplantıda tatbikatın verimliliği ve olası iyileştirmeler üzerine tartışmalar yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı. Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

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