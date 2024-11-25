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Muş'ta Devlet Desteği ile 45 Kişiye İş İmkanı

Muş'ta Ümit Şahin, hibe desteğiyle kurduğu atölyede 45 kişiyi istihdam edip, günlük bin tişört üretiyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:29
Muş'ta Devlet Desteği ile 45 Kişiye İş İmkanı

Muş'ta Ümit Şahin'in Başarılı Girişimi

Muş'ta, girişimci Ümit Şahin, devlet desteğiyle kurduğu atölyede 45 kişiye iş imkanı sağlamayı başardı. İstanbul'da bir süre tekstil sektöründe çalışan 36 yaşındaki Şahin, memleketine dönerek kendi işini kurmaya karar verdi.

Yatırım ve Genişleme Süreci

İlk etapta 3 personel ile üretime başlayan Şahin, yaklaşık 3 yıl önce bağlı olduğu KOSGEB'den aldığı hibe ile atölyesini büyütmeyi başardı. Bu destek ile ekipman ve makine sayısını artırarak, İŞKUR'un yardımıyla 45 kişiyi istihdam etti.

Günlük Üretim ve Satış

Atölyede günlük olarak yaklaşık bin tişört üretiliyor. Üretilen tişörtler, hem yurt dışındaki hem de iç piyasadaki firmalara satışa sunuluyor. Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Devletten aldığım destekle atölyemi büyüttüm ve birçok kişiye istihdam sağladım." ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Çalışma

Muş Alparslan Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Jiyan Özbey de atölyede çalışıyor. Özbey, eğitimine devam etmek için çalışmaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Ümit Şahin, bana iş imkanı sağladı." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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