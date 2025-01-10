Muş'ta Doktorlardan AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım

Muş'ta Doktorlardan Önemli Katılım

Muş Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorlar, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, sağlık çalışanlarının toplumsal bilincini artırmak ve sanatı teşvik etmek amacıyla organize edildi.

Doktorlar, bu anlamlı oylamaya katılarak hem meslektaşlarının eserlerini destekleme fırsatı buldular hem de sağlık sektörünün sanatta nasıl yer bulduğunu gözler önüne sermiş oldular.

Muş'taki doktorların bu tür etkinliklere katılımı, hem toplumda sağlık hizmetlerine olan güveni artırmakta hem de sanatsal faaliyetlerin teşvik edilmesine yardımcı olmaktadır.