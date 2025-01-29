Muş'ta Dondurucu Soğuklar Hayatı Felç Etti

Muş'un Varto ilçesinde soğuk hava etkisini artırıyor

Muş'un Varto ilçesinde, soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı, dere ve göletlerde ise buz tabakası oluştu. İlçede yaşanan kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Aşırı soğuk hava koşulları

Gece hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Varto'da, ağaçlarda kırağı oluşurken, saçaklarda buz sarkıtları gözlemleniyor. Dondurucu soğuklar üzerinde yoğun sis ile birlikte, görüş mesafesinin düşmesine sebep oluyor.

Vatandaşlardan Yusuf Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sis ve soğuklar nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamaların meydana geldiğini ifade etti. Aslan, "Özellikle sabah saatlerinde havalar çok soğuk oluyor. Ağaçlar kırağı tutuyor ve her taraf beyaza bürünüyor. Gece yaşanan aşırı soğuklar nedeniyle araçlarımız donuyor ve zor şartlarda çalışmak zorunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.