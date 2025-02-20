Muş'ta Eğitime Kar Engeli: Eğitim Süreci Durduruldu

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 21 Şubat'ta ara verildi. Valilik kar yağışı ve buzlanma gerekçesini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:05
Muş'ta Eğitime Kar Engeli: Eğitim Süreci Durduruldu

Muğla'da, olumsuz hava koşulları eğitime engel oldu. İl genelinde, 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kentte kar yağışının etkisini sürdürmeye devam edeceği belirtildi. Bu nedenle, üniversiteler hariç, il genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarının tatil edileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin yanı sıra anaokulu veya kreşe giden çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Şimdi, aileler durumu değerlendirerek çocuklarının güvenliğini sağlamak için tedbirlerini alıyor. Eğitim sürecindeki kesinti, öğrencilerin dikkatini etkileyebilir, bu nedenle velilerin durumu takip etmesi önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'daki Matbaa Deposunda Yangın: Hasar Oluştu
2
Çorum'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 5 Gözaltı
3
Karaman'da Alkollü Sürücü Polis Aracında Kendini Vurdu, Hastanede Hayatını Kaybetti
4
Muş'ta Kış Gerçekliği: Araçlar Karla Kaplandı
5
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Hatay'da İş Dünyasıyla Buluştu
6
Malezya, ABD ile Gümrük Tarifeleri için Zirve Planlıyor
7
Kocaeli'de 100 Bin Kutu Sahte Şampuan Ele Geçirildi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?