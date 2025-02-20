Muş'ta Eğitime Kar Engeli: Eğitim Süreci Durduruldu

Muğla'da, olumsuz hava koşulları eğitime engel oldu. İl genelinde, 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kentte kar yağışının etkisini sürdürmeye devam edeceği belirtildi. Bu nedenle, üniversiteler hariç, il genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarının tatil edileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin yanı sıra anaokulu veya kreşe giden çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Şimdi, aileler durumu değerlendirerek çocuklarının güvenliğini sağlamak için tedbirlerini alıyor. Eğitim sürecindeki kesinti, öğrencilerin dikkatini etkileyebilir, bu nedenle velilerin durumu takip etmesi önem taşıyor.