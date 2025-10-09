Muş'ta Elma Hasadı: 100 Milyon TL Beklentisi

Akpınar'da törenle başlayan hasat

Muş'ta 4 bin 500 dönüm alanda yetiştirilen ve hasadına başlanan elmadan 100 milyon lira gelir bekleniyor. Merkeze 36 kilometre uzaklıktaki Akpınar köyünde "Çiftçi Gülerse Memleket Güler" mottosuyla elma hasadı töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, ağaçlardan elma topladı ve işçilerle sohbet etti.

Vali Çakır gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sadece ilimizde değil bölgemizde örnek sayılabilecek bir çiftlikteyiz. Muş'a geldikten sonraki üçüncü elma hasadım. Bu yıl maalesef ülkemizin çok büyük bir kesiminde zirai dondan dolayı rekoltelerde çok ciddi düşüşler oldu. Allah'a şükür bu bölgede ciddi bir zarar olmadı. Bu yıl güzel bir hasat gerçekleştiriyoruz. 'Bakarsan bağ olur' diyen atalarımız boşuna söylememiş. Murat Nehri, uçsuz bucaksız bir alandan gelip geçiyor. Bence bundan sonraki hedefimiz hep beraber bu güzellikleri tüm bölgedeki hemşerilerimize aktarıp benzer bahçelerin özellikle bu nehir boyunca yaygınlaşmasını sağlamak."

İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç ise Muş'un tarımsal potansiyelini vurguladı. Gönç, ilde 357 bin hektar tarıma elverişli alan bulunduğunu, meyvecilik kapsamında üzüm, elma, armut, ceviz ve az miktarda kiraz üretiminin yapıldığını belirtti. Gönç, "Yaklaşık 2 bin ton elma hasat etmeyi planlıyoruz. Bu yıl elma hasadından yaklaşık 100 milyon lira gelir bekliyoruz." dedi.

Elma üreticisi Ferhat Aşar ise, "1960'lı yıllardan bugüne kadar baba mesleğimizi devam ettirdik. Tabii ki o dönemdeki kısıtlı imkanlarla babalarımızın yaptıklarını biz daha modern teknik ekipmanlardan yararlanarak yapmaya çalışıyoruz. Amacımız baba mesleğimizi çevremize yaymak." ifadelerini kullandı.

