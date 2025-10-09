Muş'ta Elma Hasadı: 100 Milyon TL Beklentisi

Muş'ta 4 bin 500 dönüm alanda başlayan elma hasadından yaklaşık 100 milyon lira gelir bekleniyor; hedef yaklaşık 2 bin ton üretim.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 13:40
Muş'ta Elma Hasadı: 100 Milyon TL Beklentisi

Muş'ta Elma Hasadı: 100 Milyon TL Beklentisi

Akpınar'da törenle başlayan hasat

Muş'ta 4 bin 500 dönüm alanda yetiştirilen ve hasadına başlanan elmadan 100 milyon lira gelir bekleniyor. Merkeze 36 kilometre uzaklıktaki Akpınar köyünde "Çiftçi Gülerse Memleket Güler" mottosuyla elma hasadı töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, ağaçlardan elma topladı ve işçilerle sohbet etti.

Vali Çakır gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sadece ilimizde değil bölgemizde örnek sayılabilecek bir çiftlikteyiz. Muş'a geldikten sonraki üçüncü elma hasadım. Bu yıl maalesef ülkemizin çok büyük bir kesiminde zirai dondan dolayı rekoltelerde çok ciddi düşüşler oldu. Allah'a şükür bu bölgede ciddi bir zarar olmadı. Bu yıl güzel bir hasat gerçekleştiriyoruz. 'Bakarsan bağ olur' diyen atalarımız boşuna söylememiş. Murat Nehri, uçsuz bucaksız bir alandan gelip geçiyor. Bence bundan sonraki hedefimiz hep beraber bu güzellikleri tüm bölgedeki hemşerilerimize aktarıp benzer bahçelerin özellikle bu nehir boyunca yaygınlaşmasını sağlamak."

İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç ise Muş'un tarımsal potansiyelini vurguladı. Gönç, ilde 357 bin hektar tarıma elverişli alan bulunduğunu, meyvecilik kapsamında üzüm, elma, armut, ceviz ve az miktarda kiraz üretiminin yapıldığını belirtti. Gönç, "Yaklaşık 2 bin ton elma hasat etmeyi planlıyoruz. Bu yıl elma hasadından yaklaşık 100 milyon lira gelir bekliyoruz." dedi.

Elma üreticisi Ferhat Aşar ise, "1960'lı yıllardan bugüne kadar baba mesleğimizi devam ettirdik. Tabii ki o dönemdeki kısıtlı imkanlarla babalarımızın yaptıklarını biz daha modern teknik ekipmanlardan yararlanarak yapmaya çalışıyoruz. Amacımız baba mesleğimizi çevremize yaymak." ifadelerini kullandı.

Muş'ta 4 bin 500 dönüm alanda yetiştirilen ve hasadına başlanan elmadan 100 milyon lira gelir...

Muş'ta 4 bin 500 dönüm alanda yetiştirilen ve hasadına başlanan elmadan 100 milyon lira gelir bekleniyor.

Muş'ta 4 bin 500 dönüm alanda yetiştirilen ve hasadına başlanan elmadan 100 milyon lira gelir...

İLGİLİ HABERLER

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sivil Toplumla İşbirliği Güçlendiriliyor
2
AFAD ve Türk Kızılay, Gazze'ye 100 Bin Ton Üzeri İnsani Yardımı Değerlendirdi
3
Kars'ta 6 Yaşındaki Muhammet'in Maganda Kurşunuyla Ölümü: 5 Sanığın Yargılanmasına Devam
4
Tillo Heriresi Üretimi: Üç Kuşak Bir Arada
5
Vedat Işıkhan: Üçlü Danışma Kurulu'nda Sendikal Haklar ve Dijital Dönüşüm Vurgusu
6
Denizli'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Anne ve Kızı Öldü
7
CHP Lideri Özgür Özel: Gazze Ateşkesi ve Madrid‑Brüksel Temasları

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında