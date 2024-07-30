Muş'ta Engellilere Akülü Araç ve Tekerlekli Sandalye Desteği

Muş'ta Engellilere Destek

Muş'ta, Muşlu İşadamları Girişimciler Derneği (MİGDER) tarafından temin edilen akülü araçlar ve tekerlekli sandalyeler, 57 engelli bireye dağıtıldı.

Program Detayları

Dağıtım töreni, Muş Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde, Kur'an-ı Kerim okunması ve dualar ile başladı. Engellilere yapılan bu destek, toplumda büyük takdir topladı.

MİGDER Başkanı'nın Açıklamaları

MİGDER Başkanı Levent Özmen, bugüne kadar 250 engelliye tekerlekli sandalye desteği sağladıklarını açıkladı. Özmen, "Bir Muşlu olarak kendi memleketimize destek vermek istedik. Engelli kardeşlerimiz bizim çocuklarımızdır. Biz de birer engelli adayıyız" diyerek duygu ve düşüncelerini belirtti.

Özmen, ayrıca destek veren tüm iş insanlarına teşekkür ederek, "Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Bu kampanyayı sürdüreceğiz" dedi.

Engelliler Derneği Yorumları

Muş Bedensel Engellileri Derneği Başkanı Bedri Korkmaz da, dernek çalışmalarına değinerek, "Bu desteklerle engelli kardeşlerimiz sokaklarda daha rahat dolaşabilecekler" ifadelerini kullandı.

Programda Kimler Vardı?

Programda Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Muşlu İşadamları Girişimciler Derneğince (MİGDER) temin edilen akülü araçlar ile tekerlekli sandalyeler 57 engelliye dağıtıldı. Muş Gençlik Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başlayan programda, akülü araçlar ve tekerlekli sandalyeler engellilere teslim edildi.

Muşlu İşadamları Girişimciler Derneğince (MİGDER) temin edilen akülü araçlar ile tekerlekli sandalyeler 57 engelliye dağıtıldı. Muş Gençlik Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başlayan programda, akülü araçlar ve tekerlekli sandalyeler engellilere teslim edildi.

Muşlu İşadamları Girişimciler Derneğince (MİGDER) temin edilen akülü araçlar ile tekerlekli sandalyeler 57 engelliye dağıtıldı. Muş Gençlik Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başlayan programda, akülü araçlar ve tekerlekli sandalyeler engellilere teslim edildi.

Muşlu İşadamları Girişimciler Derneğince (MİGDER) temin edilen akülü araçlar ile tekerlekli sandalyeler 57 engelliye dağıtıldı. Muş Gençlik Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başlayan programda, akülü araçlar ve tekerlekli sandalyeler engellilere teslim edildi.

Muşlu İşadamları Girişimciler Derneğince (MİGDER) temin edilen akülü araçlar ile tekerlekli sandalyeler 57 engelliye dağıtıldı. Muş Gençlik Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başlayan programda, akülü araçlar ve tekerlekli sandalyeler engellilere teslim edildi.