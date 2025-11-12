Muş’ta Evlat Nöbeti 221. Haftada: Aileler "Teslim Olun" Çağrısı

MUŞ (İHA)

Muş’ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, DEM Parti İl Başkanlığı önünde başlattıkları evlat nöbeti eylemi 221. haftasına girdi. Her hafta çarşamba günü parti binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da ellerinde "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlarla çocuklarına seslendi.

Halit Altun, oğlu PKK tarafından kaçırılan baba, uzun süredir sürdürdükleri mücadelenin sonuna yaklaştıklarına inandığını söyledi. Altun, "12 yıldır davamızın peşindeydik ve Allah’a şükür davamız sona erecek. Süreç gayet güzel gidiyor. Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan süreçle birlikte artık umutluyuz" dedi.

Altun çağrısını tekrarlayarak, "Sesimi duyuyorsunuz, gelip teslim olun. Bir an evvel yasalardan faydalanın. Oranın bize bir faydası olmaz, oradakilerin size de bir faydası olmaz. Gelin devletinize, yuvanıza, evinize sahip çıkın. Ailenizi, büyüklerinizi dinleyin ve bir an önce teslim olun" ifadelerini kullandı.

Gülbahar Teker, evladını bekleyen anne, umutlarını kaybetmeden eyleme devam ettiklerini belirtti ve, "Ben oğlumu bekliyorum. Çocuklarımızın teslim olmasını istiyoruz. Evlatlarımızı istiyoruz, barış olsun istiyoruz" dedi.

Ailelerin çağrısı ve nöbetleri, 221. haftada da DEM Parti İl Başkanlığı önünde sürdü.

ÇOCUKLARI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN AİLELER, 221. HAFTADA DA DEM PARTİ İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE BİR ARAYA GELEREK ÇOCUKLARINA "TESLİM OLUN, YUVANIZA DÖNÜN" ÇAĞRISI YAPTI.