Muş’ta Evlat Nöbeti 221. Haftada: Aileler "Teslim Olun" Çağrısı

Muş’ta çocukları kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 221. haftaya girdi; DEM Parti İl Başkanlığı önünde çocuklarına 'Teslim olun' çağrısı yaptılar.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 22:41
Muş’ta Evlat Nöbeti 221. Haftada: Aileler "Teslim Olun" Çağrısı

Muş’ta Evlat Nöbeti 221. Haftada: Aileler "Teslim Olun" Çağrısı

MUŞ (İHA)

Muş’ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, DEM Parti İl Başkanlığı önünde başlattıkları evlat nöbeti eylemi 221. haftasına girdi. Her hafta çarşamba günü parti binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da ellerinde "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlarla çocuklarına seslendi.

Halit Altun, oğlu PKK tarafından kaçırılan baba, uzun süredir sürdürdükleri mücadelenin sonuna yaklaştıklarına inandığını söyledi. Altun, "12 yıldır davamızın peşindeydik ve Allah’a şükür davamız sona erecek. Süreç gayet güzel gidiyor. Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan süreçle birlikte artık umutluyuz" dedi.

Altun çağrısını tekrarlayarak, "Sesimi duyuyorsunuz, gelip teslim olun. Bir an evvel yasalardan faydalanın. Oranın bize bir faydası olmaz, oradakilerin size de bir faydası olmaz. Gelin devletinize, yuvanıza, evinize sahip çıkın. Ailenizi, büyüklerinizi dinleyin ve bir an önce teslim olun" ifadelerini kullandı.

Gülbahar Teker, evladını bekleyen anne, umutlarını kaybetmeden eyleme devam ettiklerini belirtti ve, "Ben oğlumu bekliyorum. Çocuklarımızın teslim olmasını istiyoruz. Evlatlarımızı istiyoruz, barış olsun istiyoruz" dedi.

Ailelerin çağrısı ve nöbetleri, 221. haftada da DEM Parti İl Başkanlığı önünde sürdü.

ÇOCUKLARI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN AİLELER, 221. HAFTADA DA DEM PARTİ İL BAŞKANLIĞI...

ÇOCUKLARI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN AİLELER, 221. HAFTADA DA DEM PARTİ İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE BİR ARAYA GELEREK ÇOCUKLARINA "TESLİM OLUN, YUVANIZA DÖNÜN" ÇAĞRISI YAPTI.

ÇOCUKLARI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN AİLELER, 221. HAFTADA DA DEM PARTİ İL BAŞKANLIĞI...

İLGİLİ HABERLER

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cizre Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Filistin'e Destek Mesajı
3
Antalya'da Yabani Kuşkonmaz, Yerel Ekonomiye Can Katıyor
4
Kemal Memişoğlu'ndan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Kutlaması
5
Kastamonu'da 14. Kattan Düşen Kadının Nişanlısı Tutuklandı
6
İzmir'deki Patlama Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti: 3 Sanık Hakim Karşısında
7
Orgeneral Gürak, Umman Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı