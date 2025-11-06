Muş'ta 'Gençliğine İyi Bak-2' Projesi Başarıyla Tamamlandı

Yayın Tarihi: 06.11.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 19:05
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından yürütülen 'Gençliğine İyi Bak-2' projesi başarıyla tamamlandı. Proje, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasını ve toplumsal farkındalığın artırılmasını hedefledi.

Projede seminerler, farkındalık eğitimleri, spor ve kültürel etkinlikler ile uzman eşliğinde bilgilendirici oturumlar düzenlendi. Etkinliklere yoğun katılım sağlandı ve gençlerin bilinç düzeyinin yükseltilmesi amaçlandı.

Kapanış Programı ve Elde Edilen Kazanımlar

Kapanış programında yapılan çalışmalar, uygulanan yöntemler ve elde edilen kazanımlar katılımcılarla paylaşıldı. Proje kapsamında saha çalışmaları ve analizler yapıldığı, bulguların kurumlarla paylaşılmasının önemine değinildi.

Vali Avni Çakır'ın Değerlendirmesi

Vali Avni Çakır: "Gerçekten çok anlamlı bir çalışma oldu. Yapılan bu çalışmanın beklentimin çok ötesinde gerçekleştiğini gördüm. Verilen emekler boşa gitmemiş, bütçe de hayırlı bir işe harcanmış. Bu proje kapsamında derneğimizi tebrik ediyorum. Muazzam bir iş çıkarmışlar. Daha önce de söyledim, bağımlılıkla mücadelede hiçbir kamu kurumu ya da sivil toplum kuruluşu bir diğerinin rakibi değil, onun partneridir, işbirlikçisidir. Temel hedefimiz bir tek yavrumuzun dahi bu illetin pençesine düşmemesi, hiçbir gencimizin savrulmaması, hepsini topluma ve ailelerine kazandırmaktır. Bu konuda hem devletimizin hem sivil toplum kuruluşlarımızın çok güzel çalışmaları var. Ancak başarıya ulaşmak için topyekûn mücadele şart. Bu mücadelenin başarısı için bilimsel verilere dayanmak da çok önemli. Zeynep hocamız ve ekibi, gençlerle ve ailelerle görüşerek çok değerli analizler yapmış. Bu analizlerin tüm kurumlarımızla paylaşılması gerekiyor."

Vali Çakır: "Velilerimizi bu konuda daha fazla bilinçlendirmemiz lazım. Çocukların kimlerle vakit geçirdiğini, hangi alışkanlıklara yöneldiğini iyi gözlemlemeliyiz. Biz, hem bakanlık hem de STK’lar olarak sürekli bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Ama bu proje Muş’un özelinde hazırlandığı için çok anlamlı.Uyuşturucuyla mücadele derneğimiz 2021 yılında ’Gençliğine İyi Bak-1’ projesini yürütmüştü, şimdi ’Gençliğine İyi Bak-2’yi başarıyla tamamladı. Arkadaşlarımız sahada çok ciddi emek verdi. Bundan sonraki projelerde de aynı kararlılıkla devam edeceklerine inanıyorum. Bu mesele sadece jandarmanın, polisin ya da derneklerin meselesi değil; herkesin omuz omuza vereceği bir süreç. Diyanet, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, muhtarlarımız ve STK’larımız zincirin bir halkası olması gerekiyor. Bir insanı bu bataktan çekip almanın manevi huzuru hiçbir şeyle ölçülemez. Bu nedenle emeği geçen herkese, özellikle gençlerimiz için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bizler de kolluk kuvvetleri olarak, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla gece gündüz sahadayız. Ancak bu mücadele tek başına olmaz. Hepimizin çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkması gerekiyor. Bir annenin, bir babanın, bir öğretmenin ilgisi ve sevgisi çoğu zaman bir genci kurtarabilir. Bu yüzden buradan tekrar sesleniyorum: hiçbirimizin evladı bu illete bulaşmasın. Herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Hep birlikte mücadele edersek bu sorunu en aza indirebiliriz," ifadelerini kullandı.

