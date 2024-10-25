Muş'ta Göçerlerin Kış Yolculuğu Başladı

Muş'taki Göçerlerin Dönüş Yolculuğu

Muş'ta göçerler, havanın soğumasıyla birlikte kışlık alanlarına dönüş yolculuğuna başladı. Yaz boyunca Siirt ve Mardin gibi illerden gelen göçerler, serin iklimin hâkim olduğu bölgedeki yaylalarda konaklayarak hayvancılık faaliyetlerini sürdürdü.

Yaylalardaki Konaklamanın Sona Ermesi

Soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte yaklaşık 5 ay boyunca yaylalarda kalan göçerler, artık çadırlarını toplayarak memleketlerine doğru yola çıkma aşamasına geldi. Göçerlerden Sinan Koç, dönüş yolculuklarının yaklaşık 40 gün süreceğini ve her yıl serin hava nedeniyle bu yaylaları tercih ettiklerini aktardı.

Hayvancılığın Vatana Katkısı

Sinan Koç, "Yaylalar çok bereketli. Buradaki süt verimi daha yüksek, kuzular daha hızlı gelişiyor. Hayvanlarımız daha sağlıklı. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. 1200 koyun ile dönüş yolculuğumuza başladık." ifadelerini kullandı.

İklimin Etkileri

Bir diğer göçer Behçet Çelik, "Buranın iklimi daha güzel. Süt ve peynir üretimimiz daha iyi oluyor. Burada elde ettiğimiz süt ve peyniri satıyoruz. Havalar soğuduğu için dönüşe başladık. Günde yaklaşık 8 kilometre yürüyoruz." şeklinde konuştu.

Batman, Siirt ve Mardin'den gelerek yaz boyunca havanın serin olduğu illerdeki yaylalarda konaklayan göçerler, kışın daha sıcak geçtiği illere dönmeye başladı. Yaz döneminde hayvancılık için elverişli koşullar taşıyan Muş'a gelen göçerler, soğuk havanın etkisini artırmasıyla yaylalardaki konaklama sürelerini tamamladı. Yaklaşık 5 ay kaldıkları yaylalarda çadırlarını toplayan göçerler, memleketlerine doğru yola çıktı.

Batman, Siirt ve Mardin'den gelerek yaz boyunca havanın serin olduğu illerdeki yaylalarda konaklayan göçerler, kışın daha sıcak geçtiği illere dönmeye başladı. Yaz döneminde hayvancılık için elverişli koşullar taşıyan Muş'a gelen göçerler, soğuk havanın etkisini artırmasıyla yaylalardaki konaklama sürelerini tamamladı. Yaklaşık 5 ay kaldıkları yaylalarda çadırlarını toplayan göçerler, memleketlerine doğru yola çıktı.