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Muş'ta Husumetli Aileler Barıştı

Muş’ta 2 yıl önce yaşanan kavga nedeniyle husumetli iki aile barışma töreniyle bir araya getirildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:29
Muş'ta Husumetli Aileler Barıştı

Muş'ta Husumetli Ailelerin Barıştırılması

Muş'un merkezine bağlı Yoncalıöz köyünde, 2 yıl önce bir kişinin öldüğü olay sonrası aralarında husumet başlayan Güler ve Yusufoğulları aileleri, düzenlenen bir törenle barıştırıldı.

Törenin Detayları

Barışma töreni, Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, din görevlileri ve yerel kanaat önderlerinin girişimleriyle gerçekleştirildi. Aileler, merkezdeki Çağlayan Camisi'nde bir araya geldi.

Vali Çakır'ın Açıklamaları

Törende konuşma yapan Vali Çakır, husumetin sadece iki aileyle sınırlı kalmadığını, bütün köyü ve çevre bölgeleri etkilediğini belirtti. Çakır, "Bu tür anlaşmazlıkların sulh ile çözülmesi, kardeşlik ve kucaklaşma ile sonuçlanması bizleri mutlu ediyor. Uzlaşmak, fedakarlık gerektirir." dedi.

Milletvekili Şimşek’in Mesajı

Milletvekili Şimşek, aileler arasındaki barıştırma sürecinde devlet büyüklerinin, kanaat önderlerinin, din görevlilerinin ve halkın katkısının önemini vurgulayarak, barışın kardeşlik ve güzellik getirdiğini dile getirdi.

Dua ve Katılımcılar

Tören, Muş Müftüsü İbrahim Halil Demir'in duası ile son buldu. Etkinliğe, AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre, Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ve diğer yetkililer de katıldı.

Muş'ta 2 yıl önce bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan Merkeze bağlı...

Muş'ta 2 yıl önce bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan Merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde yaşayan Güler ve Yusufoğulları aileleri törenle barıştırıldı. Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, din görevlileri ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştırılan aile bireyleri, merkezdeki Çağlayan Camisi'nde bir araya getirildi.

Muş'ta 2 yıl önce bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan Merkeze bağlı...

Muş'ta 2 yıl önce bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan Merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde yaşayan Güler ve Yusufoğulları aileleri törenle barıştırıldı. Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, din görevlileri ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştırılan aile bireyleri, merkezdeki Çağlayan Camisi'nde bir araya getirildi.

Muş'ta 2 yıl önce bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan Merkeze bağlı...

Muş'ta 2 yıl önce bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan Merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde yaşayan Güler ve Yusufoğulları aileleri törenle barıştırıldı. Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, din görevlileri ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştırılan aile bireyleri, merkezdeki Çağlayan Camisi'nde bir araya getirildi.

Muş'ta 2 yıl önce bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan Merkeze bağlı...

Muş'ta 2 yıl önce bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan Merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde yaşayan Güler ve Yusufoğulları aileleri törenle barıştırıldı. Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, din görevlileri ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştırılan aile bireyleri, merkezdeki Çağlayan Camisi'nde bir araya getirildi.

Muş'ta 2 yıl önce bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan Merkeze bağlı...

Muş'ta 2 yıl önce bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan Merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde yaşayan Güler ve Yusufoğulları aileleri törenle barıştırıldı. Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, din görevlileri ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştırılan aile bireyleri, merkezdeki Çağlayan Camisi'nde bir araya getirildi.

Muş'ta 2 yıl önce bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan Merkeze bağlı...

Muş'ta 2 yıl önce bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan Merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde yaşayan Güler ve Yusufoğulları aileleri törenle barıştırıldı. Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, din görevlileri ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştırılan aile bireyleri, merkezdeki Çağlayan Camisi'nde bir araya getirildi.

Muş'ta 2 yıl önce bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan Merkeze bağlı...

Muş'ta 2 yıl önce bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan Merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde yaşayan Güler ve Yusufoğulları aileleri törenle barıştırıldı. Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, din görevlileri ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştırılan aile bireyleri, merkezdeki Çağlayan Camisi'nde bir araya getirildi.

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