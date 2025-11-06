Muş'ta İRAP İzleme ve 2025-2026 Kış Tedbirleri Toplantısı

Muş’ta düzenlenen koordinasyon toplantısında İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmaları ile 2025-2026 yılı kış tedbirleri değerlendirildi. Toplantıda afetlere karşı alınacak önlemler, planların mevcut durumu ve yaklaşan kış mevsimine yönelik hazırlıklar ele alındı.

Toplantının amacı ve kapsamı

Vali Avni Çakır başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve İRAP uygulamalarının etkinleştirilmesi hedeflendi. Toplantıda hem afet risk azaltma planlarının güncel durumu hem de kış sezonunda ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara yönelik tedbirler masaya yatırıldı.

Vali Avni Çakır'ın değerlendirmeleri

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Avni Çakır, 6 Şubat depremleri ve geçmiş afetlerden çıkarılan derslere dikkat çekti. Muş’un Karlıova fay hattına yakın konumu nedeniyle risklerin yüksek olduğuna vurgu yapan Çakır, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde ilin afetlere karşı direncini artırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Çakır, ildeki eğitim altyapısına ilişkin olarak, "İlimizde 700’e yakın ilköğretim okulumuz var. Depreme dayanıksız olanların yıkılıp yeniden yapılması, güçlendirme gerekenlerin ise güçlendirilmesi sürecinde sona yaklaştık. Merkezde birkaç okulda daha çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Hükümet konağı binasında yapılan dayanıklılık testleri sonucunda riskli bölümlerin yıkıldığını ve yeni yapı çalışmalarının planlandığını hatırlatan Çakır, ayrıca sel, heyelan ve taşkın koruma tedbirlerine yönelik yatırımların devam ettiğini söyledi.

2025-2026 kış hazırlıkları

Toplantının son bölümünde 2025-2026 kış tedbirleri ele alındı. Vali Çakır, Muş’un uzun ve sert kış şartlarına sahip olduğunu hatırlatarak tüm kurumların hazırlıklarını tamamlaması gerektiğini vurguladı. Çakır, "Kış süreci resmen başladı. Araçlarımızın, personelimizin, binalarımızın bakımlarını yaparak sezona hazır girelim. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da koordinasyon içinde süreci başarılı şekilde yürütelim. İnşallah bol yağışlı ama az mağduriyetli bir kış geçiririz" dedi.

AFAD yetkililerinin uyarıları

Toplantıda konuşan AFAD Rehberlik ve Denetim Başkanı Mustafa Güngör, İl Afet Risk Azaltma Planlarının Türkiye Yüzyılı vizyonu içindeki önemine değindi. Güngör, İRAP’ların afetlere karşı dirençli toplum hedefinin merkezinde yer aldığını belirterek yatırımcı kamu kurumlarının bütçelerini İl Risk Azaltma Planları temelinde hazırlamalarının önemine dikkat çekti.

Güngör, Muş’un 1. derece deprem, 2. derece taşkın ve 3. derece kütle hareketi riski taşıdığını söyleyerek bazı eylemlerde gecikmeler olduğunu ve yatırımcı kuruluşlara süreci hızlandırma çağrısında bulundu.

Katılımcılar ve toplantı yeri

Muş İl Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantıya AFAD Rehberlik ve Denetim Başkanı Mustafa Güngör, AFAD Denetim Hizmetleri ve Rehberlik Dairesi Başkanı Davut Şahin, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kamu kurum amirleri katıldı.

