Muş'ta İş Yerinde Uyuşturucu Satışı: Bir Zanlı Gözaltına Alındı

Muş'ta, iş yerinde uyuşturucu satışı gerçekleştirdiği iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucu, 786 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız bir tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi, jandarma ekiplerine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muş'ta, iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 786 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.