DOLAR
35,65 0%
EURO
37,19 -0,12%
ALTIN
3.145,24 0,39%
BITCOIN
3.616.135,74 2,8%

Muş'ta İş Yerinde Uyuşturucu Satışı: Bir Zanlı Gözaltına Alındı

Muş'ta bir iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:34
Muş'ta İş Yerinde Uyuşturucu Satışı: Bir Zanlı Gözaltına Alındı

Muş'ta, iş yerinde uyuşturucu satışı gerçekleştirdiği iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucu, 786 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız bir tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi, jandarma ekiplerine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muş'ta, iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 786 gram...

Muş'ta, iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 786 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noterlik Kanunu Açıklaması
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargı Reformu Stratejisi Açıklamaları
4
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov Suriye'yi Ziyaret Etti
5
Fransa, Cenin'deki İsrail Saldırıları Nedeniyle Derin Endişe İçinde
6
Bayburt'ta Cipin Çarptığı Sürücü Ağır Yaralandı
7
İsrail, ABD'den Lübnan'dan Çekilme Süresi İçin Ek 30 Gün Talep Etti

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları