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Muş'ta Jandarma Zorunlu Kış Lastiği Denetimi Gerçekleştirdi

Muş'ta ticari araçlar için zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı; sürücüler bilgilendirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:38
Muş'ta Jandarma Zorunlu Kış Lastiği Denetimi Gerçekleştirdi

Muş'ta Jandarma Ekibi Kış Lastiği Denetimi Yaptı

Muş'ta, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Muş Alparslan Üniversitesi kavşağında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan bu denetimlerin amacı, sürücülerin güvenliğini artırmak.

Denetim Noktası ve Kontroller

Oluşturulan uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsleri ve ticari taksilerde, kış lastiklerinin bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Jandarma ekipleri, takılı lastiklerin diş derinliklerini de titizlikle inceledi.

Sürücülerden Destek Yorumu

Sürücüleri kış lastiği ve güvenlik konularında bilgilendiren ekipler, otobüslerdeki yolculara da seyir halindeyken emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Otobüs şoförü Yaşar Uçlu, denetimlerin önemine dikkat çekerek, “Denetimlerin yapılması iyi oluyor. Herkesin kurallara uyması gerekiyor” dedi.

Şoförlerin Vurgusu

Taksi şoförü Ümit Çalı ise, kış lastiği uygulamasının önemini vurgulayarak, “Kar yağışının çok olduğu bir ilde yaşıyoruz. Kışlık lastiklerimizi takarak trafiğe çıktık. Tüm sürücülerin buna dikkat etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Muş'ta yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim...

Muş'ta yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

Muş'ta yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim...

Muş'ta yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

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