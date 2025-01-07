DOLAR
35,33 -0,08%
EURO
36,64 0,12%
ALTIN
3.011,8 -0,75%
BITCOIN
3.438.159,31 4,62%

Muş'ta Kalp Problemi Olan Bebek Ambulansta Ankara'ya Sevk Edildi

Muş'ta kalbinde delik ve akciğer atardamarı kapalı olan bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 20:12
Muş'ta Kalp Problemi Olan Bebek Ambulansta Ankara'ya Sevk Edildi

Muş'ta Acil Sevk: Kalp Problemi Olan Bebek Ankara'ya Gönderildi

Muş'ta, kalbinde delik tespit edilen bir günlük bebek, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ambulans helikopter ile Van'a, buradan da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Muş Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Muş Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde bebeğin kalbisinin delik olduğu ve akciğer atardamarının kapalı olduğu belirlendi.

Doktorlar, bebeğin tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi. Bunun üzerine, sağlık ekipleri, bebeği güvenli bir şekilde ambulans helikopterle Van'a götürdü, ardından ambulans uçak ile Ankara'ya transferini sağladı.

Bu kritik operasyon, bebek için hayat kurtarıcı bir adım olarak değerlendiriliyor ve sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde hayati riski bulunan bebek, üst düzey bir sağlık kuruluşunda tedavi edilmeye başlandı.

Muş'ta kalbinde delik tespit edilen ve akciğer atardamarı kapalı olan bir günlük bebek, ambulans...

Muş'ta kalbinde delik tespit edilen ve akciğer atardamarı kapalı olan bir günlük bebek, ambulans helikopterle Van'a, buradan da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Muş'ta kalbinde delik tespit edilen ve akciğer atardamarı kapalı olan bir günlük bebek, ambulans...

Muş'ta kalbinde delik tespit edilen ve akciğer atardamarı kapalı olan bir günlük bebek, ambulans helikopterle Van'a, buradan da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hayrat Vakfı Senegal'de Kadınlara Yönelik Kur'an Kursu ve Kitap Kafesi Açtı
2
Konya'da Psikiyatrist Reçete Skandalı: 7 Binden Fazla İlaç Yazdığı İddia Ediliyor
3
Libya Başbakanı Dibeybe, Türkiye Büyükelçisi ve Askeri Ataşesini Kabul Etti
4
İzmir'de İZENERJİ ve İZELMAN Çalışanları İş Bıraktı
5
Ordu'da Tekstil Fabrikasında Elektrik Çarpması: 29 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
6
Memur-Sen'den Kamu Görevlilerine Refah Payı Talepleri
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama