Muş'ta Kalp Problemi Olan Bebek Ambulansta Ankara'ya Sevk Edildi

Muş'ta Acil Sevk: Kalp Problemi Olan Bebek Ankara'ya Gönderildi

Muş'ta, kalbinde delik tespit edilen bir günlük bebek, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ambulans helikopter ile Van'a, buradan da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Muş Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Muş Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde bebeğin kalbisinin delik olduğu ve akciğer atardamarının kapalı olduğu belirlendi.

Doktorlar, bebeğin tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi. Bunun üzerine, sağlık ekipleri, bebeği güvenli bir şekilde ambulans helikopterle Van'a götürdü, ardından ambulans uçak ile Ankara'ya transferini sağladı.

Bu kritik operasyon, bebek için hayat kurtarıcı bir adım olarak değerlendiriliyor ve sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde hayati riski bulunan bebek, üst düzey bir sağlık kuruluşunda tedavi edilmeye başlandı.

Muş'ta kalbinde delik tespit edilen ve akciğer atardamarı kapalı olan bir günlük bebek, ambulans helikopterle Van'a, buradan da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Muş'ta kalbinde delik tespit edilen ve akciğer atardamarı kapalı olan bir günlük bebek, ambulans helikopterle Van'a, buradan da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.