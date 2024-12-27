Muş'ta Kar Kışkırtması: Mahsur Kalan 50 Kişi Kurtarıldı

Muş'ta Kar ve Tipi Mağdurları Kurtarıldı

Muş'ta etkili olan yoğun kar ve tipi, Muş-Kulp kara yolunda 10 aracı da mahsur bıraktı. Şenyayla bölgesinde gerçekleşen olayda, yaklaşık 50 kişi yardım bekledi.

Olayın ardından Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, belirtilen bölgeye intikal etti. Yaklaşık 3 saat yolda mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin özverili çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Yolda mahsur kalanlardan Burhan Ay, Diyarbakır'dan Muş'a beyaz eşya getirirken karşılaştıkları zor durumu anlattı. Ay, "Karayolları ekipleri bizi kurtardı. Ekipler gelmese perişan olurduk. Allah razı olsun," ifadelerini kullandı.

Aynı bölgede taziyeye giden Ali Aslan da yolculuğundaki tehlikeyi paylaşarak, "Yolda kar vardı. Aracımız yoldan çıktı. Ekipler bizi kurtardı. 3 saattir yoldayız. Uçurumdan düşmemize çok az kalmıştı. Önümüzü görmekte zorlanıyorduk. Ekiplere teşekkür ederim," dedi.

Bu olay, Muş'taki hava koşullarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi ve kurtarma ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla bir felaketin önüne geçildi.

Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle Muş-Kulp kara yolunda mahsur kalan 10 araçtaki yaklaşık 50 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle Muş-Kulp kara yolunda mahsur kalan 10 araçtaki yaklaşık 50 kişi ekiplerce kurtarıldı.