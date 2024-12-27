Muş'ta Kar Yağışı, 210 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

Muş'ta Karla Mücadele Çalışmaları Başlatıldı

Muş'ta etkili olan kar yağışı, 210 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar, ulaşımı ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Kent merkezi beyaza bürünürken, bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Karla Mücadele Ekipleri Teyakkuzda

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarında çalışmalarına başladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 50 iş makinesi ve 65 personelle karla mücadele çalışması yürüttüklerini duyurdu.

Yentür, Muş genelinde 368 köy yolunun mevcut olduğunu ve bunlardan 210’unun kardan kapandığını belirtti. Ayrıca, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Sürücülere, kış şartlarına uygun önlemler almaları gerektiğini hatırlatarak, zincir bulundurmaları ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yentür, bu tedbirlerin can ve mal güvenliği açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.