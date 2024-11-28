DOLAR
34,63 0,03%
EURO
36,61 -0,06%
ALTIN
2.946,26 -0,3%
BITCOIN
3.298.714,96 1,11%

Muş'ta Kar Yağışı, Küçükbaş Hayvanları Mezralardan Köylere İndirdi

Muş'ta kar yağışıyla besiciler, yüksek rakımlı mezralardan hayvanlarını köylere indirdi. 9 km'lik yolu 4 saatte aştılar.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:12
Muş'ta Kar Yağışı, Küçükbaş Hayvanları Mezralardan Köylere İndirdi

Muş'ta Kar Yağışı Küçükbaş Hayvan Sürülerini Etkiledi

Muş'ta ilkbahar mevsiminde yüksek rakımlı mezralara çıkarılan küçükbaş hayvan sahipleri, kar yağışının etkisiyle köylerine döndü. Karabey köyünde yaşayan besicilerin, mevsimsel değişiklikler nedeniyle hayvanlarını köylere indirme kararı aldıkları bildirildi.

Yıllardır Süren Besicilik Faaliyeti

Şehir merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyü'nde, besicilik yapan Adem Demir, yıllardır bu işi yaptığını belirtti. Kar yağışının başlamasıyla mezradan köye geçtiklerini ifade eden Demir, "Samandan tasarruf etmek için bu zamana kadar mezra durduk. Şimdi köye indik. Hayvanlarımıza bundan sonra yaz aylarında biriktirdiğimiz saman ve otu vereceğiz. İlkbahara kadar hayvanları ahırda besleyeceğiz. Kar bu yıl erken yağdı, samanımız yetmeyecek diye tedirginiz," dedi.

Uzun Süreli Yolculuk

Besici Abuzer Güngör, kış mevsiminin gelmesiyle köye inmeye karar verdiklerini, sabah mezradan çıkarak 9 kilometrelik yolu 4 saatte kat ettiklerini belirtti. Diğer bir besici Enes Yalçın ise, "Meraları değerlendirmek amacıyla geldiğimiz mezrada kar yağmasıyla yem sıkıntısı yaşadığımız için hayvanları köye getirdik. Erken saatlerde yola çıkarak köye ulaştık," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da 1 Ton 200 Kilogram Son Kullanma Tarihli Tavuk Eti Ele Geçirildi
2
Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme Sürecini Anlattı
3
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
4
Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Resmi Törenle Ağırlayacak
5
Düzce'de Aile Dört Mevsim Çilek Yetiştiriyor
6
Tuzla Sahilinde İki Ceset Bulundu: Olay Yeri İncelemeleri Devam Ediyor
7
Murat Kekilli, Bostancı Gösteri Merkezi'nde Coşkulu Bir Konser Verdi

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!