Muş'ta Kar Yağışı, Küçükbaş Hayvanları Mezralardan Köylere İndirdi

Muş'ta Kar Yağışı Küçükbaş Hayvan Sürülerini Etkiledi

Muş'ta ilkbahar mevsiminde yüksek rakımlı mezralara çıkarılan küçükbaş hayvan sahipleri, kar yağışının etkisiyle köylerine döndü. Karabey köyünde yaşayan besicilerin, mevsimsel değişiklikler nedeniyle hayvanlarını köylere indirme kararı aldıkları bildirildi.

Yıllardır Süren Besicilik Faaliyeti

Şehir merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyü'nde, besicilik yapan Adem Demir, yıllardır bu işi yaptığını belirtti. Kar yağışının başlamasıyla mezradan köye geçtiklerini ifade eden Demir, "Samandan tasarruf etmek için bu zamana kadar mezra durduk. Şimdi köye indik. Hayvanlarımıza bundan sonra yaz aylarında biriktirdiğimiz saman ve otu vereceğiz. İlkbahara kadar hayvanları ahırda besleyeceğiz. Kar bu yıl erken yağdı, samanımız yetmeyecek diye tedirginiz," dedi.

Uzun Süreli Yolculuk

Besici Abuzer Güngör, kış mevsiminin gelmesiyle köye inmeye karar verdiklerini, sabah mezradan çıkarak 9 kilometrelik yolu 4 saatte kat ettiklerini belirtti. Diğer bir besici Enes Yalçın ise, "Meraları değerlendirmek amacıyla geldiğimiz mezrada kar yağmasıyla yem sıkıntısı yaşadığımız için hayvanları köye getirdik. Erken saatlerde yola çıkarak köye ulaştık," şeklinde konuştu.

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