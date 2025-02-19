Muş'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Muş'ta Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Muş'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere dayanarak, kentte devam eden kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Buzlanma Tehlikesi Uyarısı

Açıklamada, buzlanma tehlikesinin de mevcut olduğu ifade edilerek, il genelinde üniversiteler hariç resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verileceği duyuruldu. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocukları bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı vurgulandı.