Muş'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı; mahsur kalan araçlar ve yolcular Türk Kızılay ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:51
Muş'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Muş'ta Kar Yağışı Sonrası Ulaşımda Sorun

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı, kentte ulaşımda aksamalara yol açtı. Mahsur kalan araçların kurtarılması için Türk Kızılay ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Mahsur Kalan Araçlar İçin Destek

Muş-Bingöl kara yolunun 45'inci kilometresindeki Gedik rampasında 30 araç, kar nedeniyle yolda kaldı. Olayı haber alan Karayolları ekipleri, aksamaların giderilmesi için hemen çalışmalarına başladı ve bu sayede vatandaşların araçlarıyla yola devam etmesini sağladı.

Benzer bir durum, Muş-Erzurum kara yolunun 5. kilometresinde de yaşandı. Burada bir tırın kayarak yolu kapatması sonucu araçlar bir süre mahsur kaldı. Tır sürücüsünün zincir takarak yola devam etmesiyle trafik tekrar açıldı.

Türk Kızılay Ekipleri Devrede

Bölgeye ulaşan Türk Kızılay ekipleri, mahsur kalan araçlarda bekleyen vatandaşlara yiyecek ikramında bulunarak destek sağladı. Türk Kızılay Muş Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, yolda kalanlara yardım etmek amacıyla bölgeye geldiklerini belirtti. Akar, "Yolda kalan araçları arkadaşlarımızla iterek devam etmelerini sağladık. Burada kara saplanan tırın yoluna devam etmesi için ekiplerimiz de destek veriyor," dedi.

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilemeye devam etmesi nedeniyle Muş'taki ulaşımda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Muş'ta etkili olan kar yağışından dolayı Muş-Bingöl kara yolunun 45'inci kilometresindeki Gedik...

Muş'ta etkili olan kar yağışından dolayı Muş-Bingöl kara yolunun 45'inci kilometresindeki Gedik rampasında 30 araç yolda kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ekiplerince yürütülen çalışma sonucu vatandaşların araçlarıyla yola devam etmesi sağlandı.

Muş'ta etkili olan kar yağışından dolayı Muş-Bingöl kara yolunun 45'inci kilometresindeki Gedik...

Muş'ta etkili olan kar yağışından dolayı Muş-Bingöl kara yolunun 45'inci kilometresindeki Gedik rampasında 30 araç yolda kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ekiplerince yürütülen çalışma sonucu vatandaşların araçlarıyla yola devam etmesi sağlandı.

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