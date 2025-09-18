Muş'ta Karasu Yatak Islahı Projesi 5. Kısmı Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Muş'ta yürütülen Karasu Yatak Islahı Projesi kapsamında 5. kısım çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Projenin amacı ve kapsamı

DSİ açıklamasına göre proje, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, yerleşim yerlerini taşkın riskine karşı korumak ve doğal kaynakları sürdürülebilir anlayışla yönetmek amacıyla sürdürülüyor. Proje, bölgeye kalıcı ve modern altyapı kazandırmayı hedefliyor.

Kurum yetkilileri, projenin ilk dört etabının başarıyla tamamlandığını belirtirken, 5. kısmın başlatılmasıyla önemli bir aşamaya geçildiğini vurguladı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta projeyle ilgili olarak, Bu proje yalnızca taşkın riskini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda tarım arazilerinin verimliliğini, yerleşim yerlerimizin güvenliğini artıracak. Menfezler, köprüler ve regülatör kanalıyla bölgeye modern ve kalıcı bir altyapı kazandırmayı hedefliyoruz. Taşkın risklerinin azaltılması ile şehir merkezleri ve kırsal yerleşimler korunacak. Tarım arazileri, sel ve su baskınlarından güvence altına alınarak verimlilik artışı sağlanacak. Yeni köprü ve menfezlerle ulaşım güvenliği iyileşecek. Regülatör ve drenaj sistemleriyle suyun kontrolü ve yönetimi daha etkin hale gelecek şeklinde açıklamalarda bulundu.

DSİ'nin açıklaması, projenin hem yerleşimlerin güvenliğini artırmayı hem de tarımsal üretimde sürdürülebilir verimlilik sağlamayı amaçladığını ortaya koyuyor.