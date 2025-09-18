Muş'ta Karasu Yatak Islahı Projesi 5. Kısmı Başladı

DSİ, Muş'ta Karasu Yatak Islahı Projesi'nin 5. kısmına başladı; hedef taşkın riskini azaltmak, tarımı korumak ve bölge altyapısını güçlendirmek.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:06
Muş'ta Karasu Yatak Islahı Projesi 5. Kısmı Başladı

Muş'ta Karasu Yatak Islahı Projesi 5. Kısmı Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Muş'ta yürütülen Karasu Yatak Islahı Projesi kapsamında 5. kısım çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Projenin amacı ve kapsamı

DSİ açıklamasına göre proje, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, yerleşim yerlerini taşkın riskine karşı korumak ve doğal kaynakları sürdürülebilir anlayışla yönetmek amacıyla sürdürülüyor. Proje, bölgeye kalıcı ve modern altyapı kazandırmayı hedefliyor.

Kurum yetkilileri, projenin ilk dört etabının başarıyla tamamlandığını belirtirken, 5. kısmın başlatılmasıyla önemli bir aşamaya geçildiğini vurguladı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta projeyle ilgili olarak, Bu proje yalnızca taşkın riskini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda tarım arazilerinin verimliliğini, yerleşim yerlerimizin güvenliğini artıracak. Menfezler, köprüler ve regülatör kanalıyla bölgeye modern ve kalıcı bir altyapı kazandırmayı hedefliyoruz. Taşkın risklerinin azaltılması ile şehir merkezleri ve kırsal yerleşimler korunacak. Tarım arazileri, sel ve su baskınlarından güvence altına alınarak verimlilik artışı sağlanacak. Yeni köprü ve menfezlerle ulaşım güvenliği iyileşecek. Regülatör ve drenaj sistemleriyle suyun kontrolü ve yönetimi daha etkin hale gelecek şeklinde açıklamalarda bulundu.

DSİ'nin açıklaması, projenin hem yerleşimlerin güvenliğini artırmayı hem de tarımsal üretimde sürdürülebilir verimlilik sağlamayı amaçladığını ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Kumluca'da UTV Kazası: Sürücü Doğan Can Çetin Hayatını Kaybetti
2
Aksaray'da vidanjör devrildi: sürücü Muharrem Çağlak hayatını kaybetti
3
Bayrampaşa'da Çocuğa Otomobil Çarptı — Kaza Güvenlik Kamerasında
4
BM Raporu: İsrail İçin Soykırım İddiası ve UAD-UCM’ye Etkisi
5
Kırgızistan Meclisinin Feshi İçin İmza Toplanıyor: Turgunbekuulu Açıklama Yaptı
6
Türk Kızılay Bursa'da 10 Bin Fidan İçin Kampanya Başlattı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)