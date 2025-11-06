Muş’ta Kardeşini Öldüren Şüpheli Van Beşyol’da Yakalandı
Olayın seyri ve soruşturma
4 Kasım 2025 tarihinde Muş’un Malazgirt ilçesinde gerçekleşen olayda, B.A. isimli şahıs ateşli silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Muş İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ile Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Soruşturmada, cinayetin maktulün kardeşi B.A. tarafından işlendiği tespit edildi. Araştırma sırasında şüphelinin kendi traktörüyle Van iline kaçtığı belirlendi.
Yakalama ve adli süreç
Van’a yönlendirilen JASAT ekipleri, iki gün süren titiz çalışmanın ardından şüpheliyi Van merkez Beşyol mevkiinde bir parkta saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.
