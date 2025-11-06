Muş’ta Kardeşini Öldüren Şüpheli Van Beşyol’da Yakalandı

Muş Malazgirt’te kardeşini öldüren şahıs, JASAT ekiplerinin çalışmasıyla Van Beşyol’da yakalandı; şüpheli adli makamlara sevk edilecek.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:39
Muş’ta Kardeşini Öldüren Şüpheli Van Beşyol’da Yakalandı

Muş’ta Kardeşini Öldüren Şüpheli Van Beşyol’da Yakalandı

Olayın seyri ve soruşturma

4 Kasım 2025 tarihinde Muş’un Malazgirt ilçesinde gerçekleşen olayda, B.A. isimli şahıs ateşli silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Muş İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ile Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Soruşturmada, cinayetin maktulün kardeşi B.A. tarafından işlendiği tespit edildi. Araştırma sırasında şüphelinin kendi traktörüyle Van iline kaçtığı belirlendi.

Yakalama ve adli süreç

Van’a yönlendirilen JASAT ekipleri, iki gün süren titiz çalışmanın ardından şüpheliyi Van merkez Beşyol mevkiinde bir parkta saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDE KARDEŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜREN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNİN TİTİZ ÇALIŞMASI...

MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDE KARDEŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜREN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNİN TİTİZ ÇALIŞMASI SONUCU VAN’DA YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe E-5’te Motorcu Kavgası: Bostancı Köprüsü'nde Kasklı Saldırı
2
Niğde'de 322 Litre El Yapımı Kaçak Alkol Ele Geçirildi
3
Denizlili Üreten Kadınlar GEKA ve Trendyol ile E-Ticarette Görünürlük Sağlıyor
4
Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 milyonluk vurgun: 3 kişi tutuklandı
5
T-155 TTA Entegre Panter Obüsü İlk Sistemle Kara Kuvvetleri Envanterinde
6
Yapraklı'da Kayıp 30 Yaşındaki Osman Soydaş Tüfekle Ölü Bulundu
7
Çankırı’de Eylül İhracatı 41 Milyon 750 Bin Dolar

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu