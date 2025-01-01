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Muş'ta Karla Mücadele Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Muş'ta karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolları açarak ulaşımı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 11:27
Muş'ta Karla Mücadele Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Muş'ta Karla Mücadele Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Muş'ta, karla mücadele ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 8 köy ve 21 mezra yolunu açtı. Kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürmektedir.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yolu kapanan köy ve mezralara ulaşım tekrar sağlandı. Üçevler grup köy yolunu açan iş makinesi operatörü Mücahit Yıldırım, bazı noktalarda kar kalınlığının 3 metreyi geçtiğini belirtti.

Yıldırım, "Karla mücadelemiz devam ediyor. İki gün önce etkili olan kar yağışının ardından tipi oluştu. Kapanan yolları açtık. Vatandaşımızın mağdur olmaması için gece gündüz çalışıyoruz," diye konuştu.

Malazgirt'te Soğuk Hava Etkili Oluyor

Malazgirt ilçesinde de soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede, vatandaşlar araçlarını naylon ve battaniyelerle sararak soğuktan koruyor.

İlçe sakinlerinden Mazlum Demir, "Sabah aracı çalıştırabilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Araçlarımızı battaniyeyle sararak soğuktan korumaya çalışıyoruz. Bu yıl kış çok sert geçiyor," şeklinde konuştu.

Muş'ta, karla mücadele ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 8 köy ve...

Muş'ta, karla mücadele ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 8 köy ve 21 mezranın yolunu açtı. Kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Muş'ta, karla mücadele ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 8 köy ve...

Muş'ta, karla mücadele ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 8 köy ve 21 mezranın yolunu açtı. Kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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