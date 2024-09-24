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Muş'ta Kaybolan Lise Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Muş'ta kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi Bedirhan Bingöl için arama faaliyetleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 15:54
Muş'ta Kaybolan Lise Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Muş'ta Kaybolan Lise Öğrencisi Aranıyor

Muş'un Elçiler köyünde, 2 gün önce evinden çıkan 16 yaşındaki lise öğrencisi Bedirhan Bingöl için arama çalışmaları hala sürmekte.

Aile Durumu Bildirdi

Genç öğrencinin ailesi, Bedirhan Bingöl'den haber alamadıkları için dün 112 Acil Çağrı Merkezine başvuruda bulundu. Aile, kaybolan bireyleri için endişeli.

Arama Çalışmaları Başlatıldı

Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, hemen bölgeye yönlendirilerek Elçiler köyü ve çevresinde arama faaliyetlerine başladı.

Baraj Kenarında Bulunan İpucu

Ekipler, Alparslan-1 Barajı yakınlarında Bingöl'e ait bir mont buldu. Bu gelişme üzerine arama yoğun bir şekilde baraj çevresinde devam etti.

Daha Fazla Destek Talep Edildi

Jandarma bot ile su üzerinde arama çalışmaları yürütürken, çevre illerden destek dalgıç ekiplerinin de bölgeye gönderilmesine karar verildi.

Son Görüntüleri Güvenlik Kamerasında

Bedirhan Bingöl'ün son tespit edilen görüntüsü, pazar günü saat 16.28'de Bostankent Köyü Ortaokulu’nun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun...

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, Elçiler köyü ve çevresinde arama çalışması başlattı. Alparslan-1 Barajı kenarında Bingöl'ün montuna rastlayan ekipler, bunun üzerine çalışmalarını baraj çevresinde yoğunlaştırdı.

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun...

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, Elçiler köyü ve çevresinde arama çalışması başlattı. Alparslan-1 Barajı kenarında Bingöl'ün montuna rastlayan ekipler, bunun üzerine çalışmalarını baraj çevresinde yoğunlaştırdı.

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun...

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, Elçiler köyü ve çevresinde arama çalışması başlattı. Alparslan-1 Barajı kenarında Bingöl'ün montuna rastlayan ekipler, bunun üzerine çalışmalarını baraj çevresinde yoğunlaştırdı.

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun...

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, Elçiler köyü ve çevresinde arama çalışması başlattı. Alparslan-1 Barajı kenarında Bingöl'ün montuna rastlayan ekipler, bunun üzerine çalışmalarını baraj çevresinde yoğunlaştırdı.

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun...

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, Elçiler köyü ve çevresinde arama çalışması başlattı. Alparslan-1 Barajı kenarında Bingöl'ün montuna rastlayan ekipler, bunun üzerine çalışmalarını baraj çevresinde yoğunlaştırdı.

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun...

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, Elçiler köyü ve çevresinde arama çalışması başlattı. Alparslan-1 Barajı kenarında Bingöl'ün montuna rastlayan ekipler, bunun üzerine çalışmalarını baraj çevresinde yoğunlaştırdı.

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun...

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, Elçiler köyü ve çevresinde arama çalışması başlattı. Alparslan-1 Barajı kenarında Bingöl'ün montuna rastlayan ekipler, bunun üzerine çalışmalarını baraj çevresinde yoğunlaştırdı.

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun...

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, Elçiler köyü ve çevresinde arama çalışması başlattı. Alparslan-1 Barajı kenarında Bingöl'ün montuna rastlayan ekipler, bunun üzerine çalışmalarını baraj çevresinde yoğunlaştırdı.

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun...

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, Elçiler köyü ve çevresinde arama çalışması başlattı. Alparslan-1 Barajı kenarında Bingöl'ün montuna rastlayan ekipler, bunun üzerine çalışmalarını baraj çevresinde yoğunlaştırdı.

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun...

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, Elçiler köyü ve çevresinde arama çalışması başlattı. Alparslan-1 Barajı kenarında Bingöl'ün montuna rastlayan ekipler, bunun üzerine çalışmalarını baraj çevresinde yoğunlaştırdı.

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun...

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, Elçiler köyü ve çevresinde arama çalışması başlattı. Alparslan-1 Barajı kenarında Bingöl'ün montuna rastlayan ekipler, bunun üzerine çalışmalarını baraj çevresinde yoğunlaştırdı.

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun...

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, Elçiler köyü ve çevresinde arama çalışması başlattı. Alparslan-1 Barajı kenarında Bingöl'ün montuna rastlayan ekipler, bunun üzerine çalışmalarını baraj çevresinde yoğunlaştırdı.

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